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Коммерсантъ FM
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Песков: переносить парад Победы из-за атаки беспилотников на Кремль не будут

Парад на Красной площади в честь Дня Победы, как и планировалось, состоится 9 мая. Президент России Владимир Путин примет в нем участие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что никаких изменений в графике президента из-за атаки беспилотников на Кремль нет.

Журналисты спросили Дмитрия Пескова о возможном переносе даты проведения парада по соображениям безопасности, а также о намерении Владимира Путина участвовать в мероприятии. «Парад состоится. Изменений в планах нет»,— ответил он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 3 мая, пресс-служба российского президента сообщила об атаке двух украинских беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. Владимира Путина в тот момент в Кремле не было, он находился в Ново-Огарево, рассказал Дмитрий Песков.

В Кремле атаку беспилотников назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента в преддверии Дня Победы. Власти заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Милена Костерева

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