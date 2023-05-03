Avito отрицает использование сервиса подозреваемыми в покушении на Аксенова

Сервис по размещению объявлений Avito не подтвердил информацию о том, что завербованные украинской разведкой крымчане передавали друг другу оборудование для слежки за представителями власти через Avito. Об использовании сервиса заявил на допросе один из задержанных ФСБ, Сергей Кривошеин.

В Avito сказали, что подозреваемый не сказал прямо, что все-таки разместил объявление. По данным сервиса, аккаунт мужчины «не новый, верифицирован», с него не было размещено ни одного объявления с момента регистрации. «Связанных профилей тоже нет. Или он использует "Авито" как имя нарицательное, или информация искажена»,— говорится в пресс-релизе сервиса.

Avito пообещал продолжить расследование, а также сотрудничать со следствием, если от него поступит соответствующий запрос. Сервис подчеркнул, что его гражданская позиция «остается неизменной — противодействовать любым противоправным действиям».

ФСБ сегодня, 3 мая, сообщила о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины. Были задержаны шесть человек, которые, по данным спецслужбы, планировали серию терактов на объектах транспортной инфраструктуры Крыма, а также собирались организовать покушения на главу республики Сергея Аксенова, главу ее парламента Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко. Организатором терактов и «координатором подготовки убийств» ФСБ назвала Романа Машовеца, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В сообщении ФСБ также отмечалось, что переправка оборудования к местам подготовки террористических актов осуществлялась через транспортные компании СДЭК и «Возовоз»

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