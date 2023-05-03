ФСБ сообщила о предотвращении покушения украинской разведки на главу Крыма Аксенова

ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей серию терактов в Крыму. По данным спецслужбы, украинская разведка готовила покушения на главу республики Сергея Аксенова, главу ее парламента Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко. Также якобы готовились теракты на транспортной инфраструктуре полуострова.

ФСБ называет «непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств» чиновников Романа Машовеца, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Были задержаны «члены глубоко законспирированной агентурной группы» — шесть граждан России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Они якобы следили за чиновниками, а также купили огнестрельное оружие.

В ходе обысков у задержанных, по данным ФСБ, нашли пять «готовых к применению самодельных взрывных устройств», а также пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании массой около 6 кг, электродетонаторы военного назначения, трекеры для слежки и «средства связи для конспиративного общения с кураторами из военной разведки Украины».

ФСБ обнародовала кадры допроса Виктора Подвального, на которых он говорит, что его в 2022 году завербовал Роман Машовец, которого он называет «близким другом главы главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова». «Я приехал в Польшу по договоренности, мы созвонились. Он мне набрал первый раз еще в марте месяце, просил приехать куда-нибудь в зарубеж какой-нибудь. После того как внуки мои закончили школу, мы выехали с детьми в город Краков, где встретились. Там и произошла вербовка»,— сказал на допросе господин Подвальный.

Также показаны кадры допроса еще двух человек. Игорь Зорин утверждает, что организаторов покушения против мэра Ялты вербовали через расписки. В своей он написал свою краткую автобиографию, дал согласие работать на спецслужбы Украины, подписался и отдал бумагу Константину Евмененко. Тот якобы обещал передать ее неназванному высокопоставленному чиновнику в Киеве. Господин Зорин добавил, что поставил не свою подпись.

В свою очередь, Сергей Войнаровский рассказал на допросе, что Виктор Подвальный попросил его оставить машину с включенным регистратором на одной из дорог, а после забрал эту запись. Дома у господина Войнаровского обнаружили элементы для изготовления СВУ, которые он прятал в пачках из-под кофе. Сергей Кривошеин рассказал, что завербованные передавали друг другу оборудование для слежки и терактов через Avito.

Помимо этого, ФСБ заявила о пресечении канала поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Их якобы поставляли в Россию из Болгарии через Турцию и Грузию под видом поставок электроплит. Задержан гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов, которого считают причастным к переправке взрывчатки. По версии ФСБ, в Болгарии организацией отправки электроплит с компонентами взрывных устройств занималась гражданка Украины Марина Матущак.

«После доставки электроплит на территорию РФ их дальше переправляли к местам подготовки терактов с помощью транспортных компаний "СДЭК" и "Возовоз", а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами "втемную" граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, которую возглавляла Матущак»,— говорится в пресс-релизе ФСБ, который приводят информагентства (цитата по ТАСС).

Глава Крыма прокомментировал в Telegram задержание подозреваемых. «Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве»,— убежден господин Аксенов.

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