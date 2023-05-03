Задержанный ФСБ рассказал детали подготовки покушения на Аксенова

Завербованные украинской разведкой крымчане передавали друг другу оборудование для слежки за представителями власти республики и готовящихся терактов через Avito, заявил на допросе один из задержанных ФСБ, Сергей Кривошеин. По его словам, он покупал в магазине GPS-трекеры, затем выкладывал их на площадку, где их выкупал другой агент. Видео допроса опубликовал телеканал Минобороны «Звезда».

ФСБ сегодня, 3 мая, сообщила о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины. По данным спецслужбы, задержанные шесть человек планировали серию терактов на объектах транспортной инфраструктуры региона, собирались организовать покушения на главу республики Сергея Аксенова, главу ее парламента Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко.

Господин Кривошеин утверждает, что его завербовал Александр Литвиненко. «Он попросил купить ему GPS-навигаторы, сказал, что он не может все одновременно покупать, чтобы не спалиться. А он купит магниты»,— сказал он на допросе. Мужчина также заявил, что участвовал в слежке за домом мэра Ялты. Он утверждает, что они вместе с сообщником парковали свои машины около входа в здание и снимали все на видеорегистратор.

По версии ФСБ, украинская разведка также готовила теракты на транспортной инфраструктуре Крыма. Организатором терактов и «координатором подготовки убийств» назвали Романа Машовеца, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Были задержаны шесть граждан России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.

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