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Коммерсантъ FM
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Росавиация создаст аналог Flightradar24 для беспилотников

В России в 2024 году планируется запустить интерактивную карту зон для полетов беспилотников с данными об их передвижении. Представитель Росавиации заявил «Ведомостям», что разработкой сервиса займутся концерн «Алмаз-Антей» и госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Предполагается, что основой для сервиса будет система по интернету и телефонной сети общего пользования (СППИ), функционирующая на базе ГК по ОрВД.

По словам источника «Ведомостей», обсуждается создание сервиса и на другой базе — системе для контроля совместного движения самолетов и беспилотников RUTM (Russian unmanned aircraft system traffic management). Ее разработку с 2019 года ведет компания «Аэронавигационные спутниковые технологии и разработки в авиации» (АСТРА). Окончательное решение пока не принято. Как утверждает другой собеседник издания, помимо АСТРА к проекту интерактивной карты хотят привлечь НИЦ «Аэроскрипт», ЦОД БТС и «Флай дрон», которые разрабатывают похожие системы для обеспечения полетов беспилотников. Общая сумма инвестиций в проект уже достигла порядка 2 млрд руб.

Разработка RUTM находится в завершающей стадии, рассказал «Ведомостям» руководитель проекта Михаил Карпенко. Он уточнил, что в начале мая ожидается завершение испытаний, после чего начнутся опытная эксплуатация, затем переход к ее коммерческому использованию в зонах экспериментально-правовых режимов (ЭПР) в России и дружественных странах. Источник газеты добавил, что тестовыми регионами станут Чукотка и Ямал, оператор ЭПР там «Почта России».

27 апреля прошло совещание по развитию беспилотной авиации, в нем принял участие президент Владимир Путин. Он назвал отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и очень перспективным. По его словам, объем отрасли может достигать 1 трлн руб. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что правительство предлагает разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями. Он уточнял, что объем госзаказа на БПЛА в России с 2024 по 2026 год составит около 92 млрд руб. Как ранее узнал «Ъ», Росавиации предложили обязать владельцев воздушных беспилотников устанавливать транспондеры для определения их геопозиции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны хотят показать диспетчерам».

Лаура Кеффер

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