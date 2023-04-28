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Белоусов: правительство может создать систему налоговых льгот для производителей БПЛА

Правительство предлагает разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотников, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Эту инициативу он озвучил на совещании, посвященном развитию беспилотной авиации, прошедшем с участием президента Владимира Путина.

По словам господина Белоусова, предполагается, что налоговые льготы производителям БПЛА будут выделять «в рамках использования реестровой модели по аналогии с IT-компаниями». «Это субсидирование производителям в разных формах стоимости летного часа и стоимости приобретения или лизинга самих беспилотников. Также это субсидирование процентных ставок по кредитам в рамках кластерно-инвестиционной платформы»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Он заявил, что объем госзаказа на БПЛА в России с 2024 по 2026 годы составит около 92 млрд руб., а до 2030 года — 200 млрд руб. «В текущем году объем такого заказа составит 4,4 млрд руб., из которых 2,6 млрд — это средства федерального бюджета»,— добавил Андрей Белоусов. Он утверждает, что к концу 2026 года Россия выйдет на объем выпуска 18 тыс. БПЛА.

Господин Путин на совещании назвал отрасль беспилотной авиации «важнейшим направлением деятельности страны». По его словам, объем отрасли может достичь 1 трлн руб. Он предложил начинать учить управлению дронами уже со школы. По данным «Ъ», в правительстве сформировали перечень важных направлений технологического развития РФ до 2030 года, в него вошла и отрасль беспилотников.

Подробности — в материале «Ъ» «Мысль с ограничением по высоте полета».

Лаура Кеффер

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