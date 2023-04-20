Дроны хотят показать диспетчерам

Как узнал “Ъ”, Росавиации предложили обязать владельцев воздушных беспилотников устанавливать транспондеры для определения их геопозиции и принудительной остановки. Оснащение ими всех имеющихся сегодня в РФ легких и средних дронов обойдется как минимум в 1,5 млрд руб. Установка таких устройств на беспилотники в Европе станет обязательной с 2024 года, а в США — уже с сентября. Там инициативу критиковали из-за удорожания беспилотников для частных пользователей, после чего для любителей предусмотрели зоны-исключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” стало известно о предложении к Росавиации об обязательном оснащении всех беспилотных воздушных судов бортовым оборудованием, позволяющим дистанционно идентифицировать дроны, получать данные об их плановых и фактических маршрутах, а также принудительно прекращать полеты в случае отсутствия разрешения на использование воздушного пространства РФ. Письмо с такой инициативой в ведомство 6 апреля направил производитель трекеров «М-Индастриз». «Мера позволит обеспечить безопасность полетов беспилотных воздушных судов (БВС), в том числе в едином воздушном пространстве с пилотируемой авиацией, ускорить развитие рынка услуг беспилотников и простимулирует вывод на рынок российских технологий связи, наблюдения и контроля БВС»,— говорится в письме.

В 2019 году Минтранс подготовил проект приказа об обязательном оснащении беспилотников от 0,15 до 30 кг передатчиком АЗН-В 1090 OUT. Проект был заморожен на стадии обсуждения. В Минтрансе, Росавиации и ГК ОрВД комментировать ситуацию не стали.

Автоматическое зависимое наблюдение (АЗН-В/ADS-B) — метод наблюдения за воздушными судами, когда транспондеры на них автоматически предоставляют авиадиспетчерам информацию о своих координатах, параметрах и маршруте движения. С них же получает данные, например, сервис Flightradar24. В РФ с 2020 года все ВС, летающие на высоте от 8100 м, за исключением самолетов госавиации, должны быть оснащены транспондерами АЗН-В. Но эксперты сомневаются в целесообразности применения на дронах АЗН-В, поскольку из-за их большого количества могут создаваться помехи самолетам. Кроме того, стоимость станций АЗН-В сравнительно высока. Поэтому в качестве альтернативы обычно рассматривают другие системы: в частности, Remote ID, Flarm, VDL-4.

Другой простейший вариант — использование сим-карт, говорит главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. Положение дрона при этом может определяться по данным встроенного GPS-приемника, а далее передаваться на землю по сотовой связи.

«М-Индастриз» предлагает трекеры с функционалом Remote ID. Это система передачи данных о дроне в полете, которая работает на базе бытовых неавиационных стандартов связи — Wi-Fi, Bluetooth, LTE, поясняет гендиректор компании Михаил Липатов. При этом сигналы Wi-Fi можно принимать на расстоянии до 2 км. В ОрВД информация обрабатывается специализированной системой UTM.

Как уточнили “Ъ” в Росавиации, которая ставит на учет беспилотники от 0,15 до 30 кг, всего в базе данных по состоянию на 31 марта числится более 76 тыс. дронов. Стоимость разработки, по оценке Михаила Липатова, обойдется в 15 тыс. руб. НИЦ «Аэроскрипт» оценивает разработку и производство трекера в среднем в диапазоне от 20 до 30 тыс. руб. То есть оснащение всех имеющихся сегодня в РФ дронов обойдется их владельцам в сумму от 1,5 до 2,2 млрд руб.— дешевле, чем АЗН-В.

Компания «Навигатор», которая производит серийные самолетные ответчики АЗН-В, в 2022 году «в целях предотвращения возможных конфликтов между пилотируемыми ВС и беспилотниками разработала устройство для интеграции БВС в единое воздушное пространство» — малогабаритный излучатель сквиттеров ADS-Bee. Преимущество такого устройства, говорит гендиректор «Навигатора» Сергей Бабуров,— малый вес (8 г), а «также низкая стоимость изделия в сравнении с зарубежными конкурентами». Стоимость их ADS-Bee (2 Вт) при серийном производстве составит около 89 тыс. руб. Более мощная версия, ADS-Bee (20 Вт), сейчас в разработке и обойдется в 150–180 тыс. руб.

В России сейчас производятся десятки моделей трекеров, и при серийном производстве стоимость одного трекера для владельца БВС будет некритичной, полагает гендиректор «Флай Дрон» Никита Данилов. При этом, подчеркивает он, использование трекеров потребует как наземной, так и спутниковой инфраструктуры — в отдельных частях страны.

Для корректного определения местоположения в зонах с географическими природными барьерами для сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, как в Арктике или в плотной городской застройке, необходимо использование «комплексированных систем», которые используют одновременно несколько спутниковых систем и локальную систему радиодальномерной навигации, а также оснащены средствами информационной безопасности, сообщил “Ъ” гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

По мнению гендиректора ассоциации «Аэронекст» Глеба Бабинцева, прежде всего разработчикам оборудования необходимо работать над увеличением приема сигнала до 15–20 км «как минимум», а также «оценить все вопросы электромагнитной совместимости нового оборудования с уже применяемым для других целей». АЗН-В «пробивает» до радиогоризонта на высоте 10 км до 400 км, уточняет «Аэроскрипт»: для Wi-Fi или Bluetooth дальность не превышает 300–400 м. При хорошем покрытии LTE вопрос дальности передачи данных не встает, но возникает проблема с предельной высотой: сигнал поступает на высоте до 200–300 м.

В Европе идентификация дронов станет обязательной с 2024 года. В США все дроны должны оснастить удаленными идентификаторами (Remote ID) с 16 сентября 2023 года. Это вызвало критику производителей и пользователей легких дронов, которые не хотели нести расходы на установку транспондеров. Сейчас FAA предлагает использовать беспилотники без трекеров в специальных одобренных зонах, спонсируемых общественными организациями или школами. До перехода на обязательное внедрение трекеров в РФ также нужно создать такие зоны для сохранения возможности использовать свое личное право на использование воздушного пространства, например, для авиамоделистов, любителей, а также для обучения детей и взрослых пилотированию, подчеркивает основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков. Замглавы дивизиона группы ФТК Юрий Некрасов добавляет, что исключение можно сделать там, где нет объектов промышленной и критической инфраструктуры.

Айгуль Абдуллина