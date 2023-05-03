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Коммерсантъ FM
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Билеты разлетелись в разные стороны

К праздникам зарубежные направления подешевели, внутренние — подорожали

Авиабилеты на майские каникулы по самым популярным направлениям внутри РФ подорожали год к году в среднем на 10%, выяснил “Ъ”. Однако наиболее востребованные зарубежные рейсы в основном подешевели. Собеседники “Ъ” в авиакомпаниях объясняют тенденцию увеличившейся до двух недель глубиной бронирования и высокой базой прошлого года. Тем не менее эксперты отмечают, что перелет в Турцию сейчас в среднем вдвое дороже, чем в 2019 году, и рост турпотока за пределы РФ может сдержать ослабление рубля.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Перелеты по самым популярным туристическим направлениям в РФ подорожали год к году в среднем на 7–10%, тогда как перелеты за рубеж в основном подешевели, показал опрос “Ъ” трех билетных агрегаторов. В список наиболее востребованных городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минводы и Екатеринбург. Стоимость билетов в один конец рассчитывалась с 28 апреля по 11 мая, поиск и покупка — в течение месяца до вылета.

Так, по совпадающим оценкам «Авиасейлс» и OneTwoTrip, перелет в Москву и Петербург из российских городов на майские праздники в среднем вырос в цене на 9%. Билет в Москву обошелся, по данным «Авиасейлс», в 7,9 тыс. руб., в Петербург — 9,1 тыс. руб., у OneTwoTrip — в 6,4 тыс. руб. и 6,6 тыс. руб. соответственно. Перелет в Калининград стоил от 6,9 тыс. руб. до 11,9 тыс. руб. (плюс 11% к 2022 году). Наиболее популярным южным направлением у «Авиасейлс» оказались Минводы: 12,1 тыс. руб. (рост на 10,5%). Билеты в Сочи у обоих агрегаторов снизились в цене: на 12,5%, до 7,3 тыс. руб., у OneTwoTrip и на 7,5%, до 12,1 тыс., у «Авиасейлс». Среди подешевевших направлений OneTwoTrip выделяет также Екатеринбург (6,5 тыс. руб., минус 10%).

Из зарубежных направлений у «Авиасейлс» лидирует по популярности Стамбул (снижение цен на 20%, до 24,6 тыс. руб.) и Анталья (падение на 36%, до 24,5 тыс. руб.). Удешевление билетов в Стамбул в OneTwoTrip составило 38%, до 19,5 тыс. руб., почти так же упали в цене билеты в Анталью — до 17 тыс. руб. Перелет в Ереван подорожал на 5%, до 20,8 тыс. руб. (а у OneTwoTrip подешевел на 27%, до 13 тыс. руб.), в Ташкент — также на 5%, до 21 тыс. руб. (у OneTwoTrip удешевление на 27%, до 11,6 тыс.).

У OneTwoTrip в топ-5 зарубежных направлений попал Минск, 6 тыс. руб. в одну сторону (плюс 3,5%), у «Авиасейлс» — Баку, почти не изменившийся в цене: 23 тыс. руб. за билет. В Ozon.Travel в зарубежный топ также попал Израиль, стоимость билетов в сервисе не раскрывают, уточняя лишь, что в целом «клиенты стали расходовать на билеты на майские каникулы в 1,5 раза больше, чем годом ранее».

Собеседники “Ъ” в авиакомпаниях по-разному расценивают спрос на майские праздники. В двух компаниях отметили, что курортные направления в этом году заполнялись медленнее из-за укороченных праздников и четырех рабочих дней в промежутке. Медианное значение глубины продаж увеличилось с 12 до 16 дней, указали в S7. В другой крупнейшей компании отметили, что глубина продаж на майские в их случае выросла по рейсам в РФ до 2,5–3 недель и до 12–14 дней — за рубеж. «Цены в годовом сравнении выросли в рамках инфляции»,— заверили там.

Примечательно, что пакетные цены на традиционно популярную Турцию в 2023 году аномально выросли. Средняя цена тура в Турцию за год выросла на 20–30%, до 226 тыс. руб., тогда как цена для Таиланда или ОАЭ на двоих — от 150 тыс. до 200 тыс. руб. соответственно (см. “Ъ” от 26 апреля).

По данным источника “Ъ” в авиаотрасли, средний чек за перелет в Турцию туда-обратно в 2019 году составлял около 20–25 тыс. руб., в 2022 году — около 50–60 тыс., сейчас — в районе 35–40 тыс. руб. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин соглашается с этой оценкой и отмечает, что дальнейшие объемы турпотока будут напрямую зависеть от ценовой политики авиакомпаний и отелей: «Предварительные прогнозы на лето были выше цен прошлого года». По словам еще одного собеседника в туротрасли, «допандемийной глубины продаж нет» и цены турпакетов в Турцию на лето пока прогнозируются с повышением на 10–30%.

Если к маю 2022 года в российском парке для зарубежной перевозки были доступны всего 44 самолета, говорит господин Горин, сейчас их более 200. На сегодня пять турецких и одиннадцать российских авиакомпаний летают из восемнадцати городов РФ в пять городов Турции, фиксирует Дмитрий Горин: это позволяет ожидать, что в этом году Турцию посетит столько же туристов из РФ, сколько в 2022 году,— 5,2 млн человек. Достичь запланированных «допандемийных» 6–7 млн туристов будет сложно из-за инфляционного удорожания отдыха в Турции, полагает он, на фоне «крайне доступных предложений в ОАЭ, Таиланде и Египте». В дальнейшем Дмитрий Горин ожидает «стабилизации цен»: их роста в пределах РФ и коррекции на турецком направлении по мере роста перевозок. 29 апреля Минтранс анонсировал, что число рейсов российских авиакомпаний в Турцию в летнем сезоне 2023 года увеличилось в 1,5 раза к лету 2022 года.

Айгуль Абдуллина

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