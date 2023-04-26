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Коммерсантъ FM
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Лето без Турции

Александра Мерцалова о переосмыслении главного бюджетного направления

«Совы не то, чем кажутся» — эту фразу предстоящим летом могут вспомнить не только поклонники культового серила «Твин-Пикс», но и планирующие пляжный отпуск россияне. Стереотипы в туризме ломаются с начала пандемии: так, Мальдивы постепенно стали массовым направлением, утратив флер люкса, Геленджик оказался в центре внимания состоятельной публики, а побережье Каспия в Дагестане стало востребованным пляжным местом. Теперь переосмыслить, возможно, придется и отдых в Турции.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Несмотря на сравнительно большой объем авиаперевозки, цены на отдых здесь резко растут. Средний чек при бронировании тура в Турцию за год вырос на 20–30%, до 226 тыс. руб., по данным Travelata.ru. Но даже если туристов не испугает сама цифра, сравнив ее с другими направлениями, можно задуматься о целесообразности путешествия в Турцию. Например, по цене от 150–160 тыс. руб. сейчас можно найти туры в Таиланд на двоих с размещением в отеле категории «четыре звезды». Около 200 тыс. руб. составляет средний чек путешествия в ОАЭ. Варианты туров на Кипр с размещением в отелях «четыре звезды» при всей сложности логистики доступны от 212 тыс. руб. В числе потенциальных конкурентов Турции российские туроператоры начали называть Шри-Ланку и Мальдивы. Несколько лет назад такое соседство можно было назвать беспрецедентным.

Резкий рост стоимости отдыха в Турции часто связывают с экономической конъюнктурой. По официальным данным, инфляция в стране в марте относительно аналогичного периода прошлого года составила 50,5%. Это привело к росту стоимости продуктов. К негативным факторам добавились землетрясение, сложности с набором персонала. Идею повышения стоимости отдыха в Турции можно считать и последовательной. О намерении страны сделать ставку на высокодоходных туристов буквально сразу после своего назначения в июле 2018 года заговорил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой. Это, по мнению чиновника, помогло бы увеличить вклад туризма в ВВП за счет гостей, «которые не будут сидеть в отелях». Привыкшие к минимальным тратам и максимально размеренному отдыху на турецком побережье россияне в их число явно не входили.

Спустя пять лет идеи турецкого чиновника реализовались. Но российские туристы к такому подходу явно не готовы. Координатор PEGAS Touristik по странам СНГ Орхан Санджар в интервью турецкому изданию Turizm Guncel отмечал, что апрель и май для туриндустрии Турции станут очень слабыми, потерянными из-за конкуренции с Таиландом, Дубаем, Вьетнамом и Кубой, где цены более выгодны. Он не исключает, что страну в этом году могут посетить только 3 млн вместо запланированных 6 млн россиян. Остальным курортникам придется искать новые зарубежные локации для бюджетного отдыха. Но сейчас эта задача может стать нетривиальной.

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