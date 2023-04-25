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Коммерсантъ FM
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Туристы постучались в Европу

Спрос на визы и туры немного подрос

Несмотря на сложности с получением шенгенских виз, российские туроператоры стали предлагать туры в страны Евросоюза. Однако объем спроса на европейский отдых составляет всего 15–20% от уровня, который был в допандемийном 2019 году. Дальнейшее восстановление турпотока будут сдерживать не только сохраняющиеся визовые трудности, но и проблемы с логистикой полетов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В апреле 30–40% запросов клиентов на оформление виз приходится на страны Шенгенского соглашения, в то время как год назад было 20%, сообщила “Ъ” замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина. До начала геополитического кризиса показатель достигал 70–80%, добавляет она. Управляющий партнер «Визахода» Марина Широкова отмечает в апреле сезонное оживление спроса на запись в визовые центры европейских стран: к марту активность выросла примерно на 15%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что сейчас в страны Шенгенского соглашения совершается не более 15–20% поездок от докризисного 2019 года. Начальник отдела визовой поддержки «Аэроклуба» Алина Проценко говорит, что спрос деловых туристов на перелеты в страны ЕС составляет лишь 15% от объема 2019 года.

Господин Горин указывает, что многие ведущие туроператоры в этом году формируют ассортиментные программы в Европу, выкупая блоки мест на рейсах зарубежных компаний из Турции, Еревана и Кувейта. В прошлом году количество подобных предложений на рынке было минимальным, вспоминает он. В Fun & Sun пояснили “Ъ”, что полетная программа, в частности, на Кипр в этом году будет осуществляться на блоках кувейтской Jazeera Airways.

По оценкам OneTwoTrip, зарубежные направления 1–20 апреля сформировали 17,5% продаж авиабилетов, что на 71,5% выше год к году. Наиболее востребованными в компании называют классические туристические страны — Францию, Италию и Испанию. По оценкам «Яндекс.Путешествий», на перелеты по европейским направлениям приходится 1,3% от общего объема бронирований против 0,9% годом ранее. В Ostrovok.ru добавляют, что страны Шенгенского соглашения составляют 12% от общего объема продаж отелей, с начала года этот показатель стабилен.

Объем поездок по европейским направлениям резко сократился на фоне пандемийных ограничений, военных действий на территории Украины и последующего роста геополитической напряженности. Госпожа Отвагина вспоминает, что в апреле прошлого года количество принимаемых консульствами европейских стран документов сократилось на 70–80%. За год сама процедура, по ее словам, стала сложнее: количество свободных слотов для подачи документов ограниченно, срок их рассмотрения вырос, требуются дополнительные подтверждения. «В начале осени оформить европейскую визу можно было за одну-две недели, сейчас срок составляет от трех недель»,— говорит эксперт.

Юлия Отвагина отмечает, что за год число отказов в выдаче шенгенских виз выросло на 10–20%. Чаще всего их причинами служат некорректное использование предыдущих виз, недостаток средств на счетах, перечисляет эксперт. Марина Широкова указывает, что на подачу документов в визовые центры Испании и Франции сейчас крайне сложно записаться, но в случае с Италией и Грецией слоты остаются в доступе. Также, по словам эксперта, есть места для записи на оформление виз Германии, но направление не пользуется популярностью у туристов.

Именно визовые сложности госпожа Широкова считает одним из основных сдерживающих факторов для поездок в Европу. Путешественникам известно о сложностях, многие из них переориентируются на другие направления, например, планируют поездки в Китай, говорит она. Хотя Дмитрий Горин считает, что визовый вопрос частично решился за счет спада волны ажиотажного спроса. Более значимым для путешественников ограничением эксперт называет сложную логистику маршрутов.

Александра Мерцалова

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