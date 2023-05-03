Водку расставили по местам

В первом квартале 2023 года в списке крупнейших производителей водки в России сменился лидер. Первое место по объемам занял принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром», а сократившая выпуск на 11% год к году Beluga Group опустилась на вторую строчку. Снижение производства у компаний может быть связано с высокой базой первого квартала 2022 года и ограничениями на экспорт водки из РФ. По итогам этого года крупные игроки еще рассчитывают показать прирост в объемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром» занял первое место по производству водки в России, опередив Beluga Group по итогам первого квартала 2023 года, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. В январе—марте «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская») выпустил 2,05 млн дал водки, что на 8% больше год к году. В то же время Beluga Group (Beluga, «Беленькая», «Мягков») сократила производство водки на 11%, до 1,96 млн дал, год к году. Общий выпуск водки в стране за этот период снизился на 8%, до 15,8 млн дал.

У других крупных игроков производство водки в январе—марте также сократилось в годовом выражении, следует из имеющихся у “Ъ” данных. Так, Алкогольная сибирская группа (АСГ; «Белая березка», «Пять озер», «Хаски») относительно первого квартала 2022 года снизила выпуск напитка на 16%, до 1,33 млн дал, ГК «Традиции успеха» («Хорта») — на 21%, до 1,28 млн дал, ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент») — на 27%, до 1,23 млн дал. Самым быстрорастущим среди 20 заводов стал калужский «Кристалл», увеличив производство водки на 71%, до 346 тыс. дал.

Крупнейшие производители водки в России в январе—марте 2023 года Выйти из полноэкранного режима Место Компания Объем производства, тыс. дал Динамика год к году, % 1 «Татспиртпром» 2059 8 2 Beluga Group 1965 -11 3 АСГ 1339 -16 4 ГК «Традиции успеха» 1282 -21 5 ГК «Руст» 1239 -27 6 ЛВЗ «Саранский» 787 1 7 «Башспирт» 761 -10 8 «Питейный дом» 604 9 9 «Удмуртспиртпром» 509 3 10 АПК 444 -10 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

В Beluga Group комментарий не предоставили. Ранее группа поясняла, что на результатах первого квартала 2023 года сказались аномальные отгрузки в марте 2022 года, связанные с политическими событиями. В «Татспиртпроме» говорят, что в январе—марте этого года российский водочный рынок не рос из-за высокой базы 2022 года и плохих показателей этого марта. У «Татспиртпрома» прирост в категории обеспечили в основном бренды Tundra Authentic и «Хлебная», отгрузки которых выросли на 54% и 16% соответственно. В АСГ сокращение производства водки год к году объяснили ажиотажным спросом в первом квартале 2022 года, когда сети заполняли полки, а покупатели делали закупки впрок.

В «Традициях успеха» говорят, что на снижение продаж водки повлияла необходимость запуска новых марок, после того как 24 февраля 2022 года Global Spirits отозвала лицензии на производство «Хортиця» и иных своих брендов. Кроме того, в группе снизили инвестиции в промо водочных брендов, направив средства на производство новых категорий и развитие коньячного ассортимента. Директор по развитию Ladoga (бренд «Царская») Дмитрий Исаченков также говорит, что производственные планы компании в первом квартале были направлены на джин, виски, ликеры и настойки. Но и продажи «Царской» в первом квартале год к году выросли на 45%, подчеркивает он. В «Кристалле» по итогам года планируют войти в десятку производителей водки.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что сокращение производства водки связано с большими запасами напитка, сохранившимися после резкого увеличения выпуска во втором—третьем кварталах 2022 года. Кроме того, на динамике могут сказываться ограничения экспорта, добавляет он. После начала военных действий на Украине основные импортеры российской водки — США и ЕС — запретили ввоз напитка из РФ. О влиянии западных санкций на объемы производства ранее говорили и в ГК «Руст». Beluga Group в связи с осложнением экспорта продала права на выпуск водки Beluga вне России компании Noblewood Group со штаб-квартирой в Черногории.

В Stellar Group (марка Veda) по итогам этого года прогнозируют рост производства водки примерно на 1%. Как отмечают в группе, продажи водки в рознице растут, дополнительный спрос обеспечат новые регионы, а также экспорт на альтернативные иностранные рынки. В Stellar Group, в частности, в числе перспективных для экспорта считают некоторые страны Африки, Среднюю Азию, Закавказье, Китай и Израиль. Кроме того, там ждут запуска водочных брендов в других ценовых сегментах.

В «Татспиртпроме» говорят, что фокус потребителя сместился с водки в сегменте минимальной розничной цены (МРЦ) на эконом-сегмент из-за повышения с 2023 года МРЦ с 261 до 281 руб. за 0,5 л. Основная конкуренция идет в среднем и эконом-сегменте, но рост показывают и премиум-бренды, говорят там. В АСГ рассчитывают показать прирост в водочной категории на 10% в объеме за счет брендов премиум-сегмента. «Традиции успеха» также планируют выпуск двух новых премиальных водочных брендов.

Анатолий Костырев