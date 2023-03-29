Россия — родина блендов

На российском рынке виски, пострадавшем от сокращения импорта на 50% в 2022 году, растут доли местных производителей. В первые месяцы 2023 года крупнейшие объемы напитка выпустили Beluga Group, Stellar Group и Ladoga, а производитель виски Bell’s ушедшей из России Diageo ожидаемо резко сократил разлив. Конкуренция на рынке будет только расти, и состав крупнейших игроков еще может измениться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам первых двух месяцев 2023 года крупнейшими производителями виски в России стали Beluga Group (бренд Fox & Dogs), Stellar Group (Mancatcher, Steersman) и Ladoga (Fowler’s), следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. По этим подсчетам, Beluga Group в январе—феврале 2023 года выпустила 219 тыс. дал виски — на 58% больше, чем за первые два месяца 2022 года. Stellar Group увеличила разлив напитка втрое, до 103 тыс. дал, а Ladoga — более чем в десять раз, до 102 тыс. дал год к году.

Четвертое место по производству виски в январе—феврале этого года заняла ГК «Алвиса» (Nucky Thompson, Red & Black и др.), увеличив разлив год к году более чем в три раза, до 83 тыс. дал. Пятым стал Тульский винокуренный завод 1911 (Noble Stag, Dunmor), выпустив 58 тыс. дал виски, что на 67% больше, чем годом ранее. В целом, по имеющимся у “Ъ” данным, в январе—феврале 2023 года производство виски год к году выросло на 56%, до 706 тыс. дал. На пять компаний пришлось более 80% объема.

Выбыло из списка крупнейших производителей виски ЗАО «Игристые вина», которое с 2020 года разливало напитки Bell’s и White Horse по контракту с Diageo, ушедшей из России в 2022 году, а также развивает свой бренд Forest Cat. По имеющимся у “Ъ” данным, в январе—феврале этого года «Игристые вина» выпустили 8 тыс. дал виски, а в первые два месяца 2022 года — 120 тыс. дал. В «Игристых винах», Beluga Group и Stellar Group комментарии не предоставили.

Президент Ladoga Вениамин Грабар говорит, что помимо Fowler’s драйверами роста категории виски в первом квартале 2023 года стали Tavern Hound, а также Carrygreen и Black Beast из ирландских и шотландских спиртов соответственно. По итогам 2023 года Ladoga рассчитывает произвести более 750 тыс. дал виски и планирует вложить в продвижение брендов в категории 350 млн руб., говорит господин Грабар.

Категория виски стала самой пострадавшей на российском алкогольном рынке после начала военных действий на Украине. По имеющимся у “Ъ” данным, в 2022 году импорт виски в РФ снизился на 52%, до 1,81 млн дал. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что ситуация с наличием на полках ввозимых по параллельному импорту популярных брендов улучшилась в категории от 1,5 тыс. руб. за бутылку 0,7 л, а в массовом сегменте виски дефицит сохраняется. Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков добавляет, что в 2022 году в сегменте появилось большое количество новинок и уже наблюдается достаточно высокая конкуренция. По данным NielsenIQ, в 2022 году в России появилось 77 новых брендов виски, 14 из которых — локальные марки.

Пока алкогольные компании сохраняют интерес к категории. В ГК «Руст» в этом году за счет расширения листингов и запуска новых форматов рассчитывают реализовать 270 тыс. дал виски Darrow. В Алкогольной сибирской группе (АСГ) помимо импортного портфеля индийского виски планируют продать более 100 тыс. дал виски собственных марок. В декабре АСГ выпустила виски Bargest с купажом из зерновых и солодовых дистиллятов, а в мае планирует запуск двух брендов из шотландских дистиллятов. Экспертиза потребителя за последние годы усилилась, поэтому на поиск и отбор спиртов ушло около года, говорят в АСГ. В Luding к существующим маркам планируют добавить виски из шотландских спиртов под брендом Highland Cattle в премиальном сегменте, а также виски из ирландских спиртов. Ведущий бренд-менеджер Тульского винокуренного завода 1911 Елена Костина считает, что спрос на виски продолжит расти, в том числе из-за ухода с рынка части импортеров.

Александр Ставцев отмечает, что спрос на локальные бренды будет зависеть от стабильного качества напитка, для чего важна отстройка процесса импорта дистиллятов. В противном случае потребители могут начать переключаться с виски обратно на водки, горькие настойки и бренди, говорит он. По данным ритейл-аудита NielsenIQ, в январе—феврале 2023 года продажи виски сократились на 19% в объемах и 18,5% в деньгах год к году. Продажи джина выросли на 42% и 38,1%, бренди — на 12,3% и 21,9% соответственно.

Анатолий Костырев