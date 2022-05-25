Заграница слила водку

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Запрет на импорт алкоголя из РФ из-за военной операции РФ на Украине негативно сказался на производителе водки «Русский стандарт» и «Зеленая марка» — ГК «Руст» Рустама Тарико. По итогам января—апреля группа снизила выпуск водки на 14% год к году, уступив позиции «Татспиртпрому» и Алкогольной сибирской группе (АСГ). Наиболее заметные темпы роста тем временем демонстрируют производители прежде всего самых бюджетных водочных брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам января—апреля этого года в списке лидеров по производству водки в России произошли перестановки, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») Рустама Тарико сократила разлив на 14%, до 2,1 млн дал, год к году и опустилась со второй строчки на четвертую. Вторым стал «Татспиртпром» («Русская валюта», «Ханская»), увеличив выпуск на 15%, до 2,6 млн дал. А третье место заняла АСГ («Пять озер», «Белая березка») с 2,26 млн дал, что на 23% больше, чем годом ранее. Beluga Group («Беленькая», «Архангельская») увеличила производство на 11%, до 3,1 млн дал, сохранив первое место. По данным ЕГАИС, общее производство водки в РФ в январе—апреле выросло на 10,9%, розничные продажи — на 7,1% год к году.

Крупнейшие производители водки по объемам по итогам января—апреля 2022 года Место Производитель Объем производства (тыс. дал) Динамика год к году (%) 1 Beluga Group 3135 11 2 «Татспиртпром» 2653 15 3 АСГ 2264 23 4 Roust 2100 –14 5 Global Spirits 2080 3 6 «Башспирт» 1185 5 7 ЛВЗ «Саранский» 1059 2 8 Тульский винокуренный завод 1911 909 84 9 «Питейный дом» 775 19 10 «Удмуртспиртпром» 721 –1 Источник: данные участников рынка.

В «Руст» пояснили, что временно снизили объемы производства на своих площадках в связи с сокращением количества заказов с некоторых экспортных рынков из-за санкций. О запрете импорта алкоголя из РФ в связи с военной операцией на Украине ранее объявили, в частности, США и ЕС — основные иностранные рынки для российской водки. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что у «Руст» среди крупнейших водочных компаний доля экспорта могла быть наибольшей. В прежние годы у «Русского стандарта» более 60% продаж приходилось на другие страны, напоминает он.

В «Руст» уверены, что рост продаж в России «полностью компенсирует временные потери по экспорту уже в ближайшее время». С начала этого года на локальном рынке ключевые водочные бренды «Руст» показали двузначный рост продаж в процентах, и динамика может сохраниться в течение года, говорят в группе. Хотя владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман трактует результат «Руст» как стагнацию на местном рынке, в том числе из-за отсутствия существенного развития водочного портфеля.

Конкурентам «Руст» геополитический кризис частично помог. В Beluga Group результат объясняют сбалансированным ассортиментом с крупными брендами в каждом сегменте, а также с сильной системой дистрибуции. Группе, в частности, принадлежит сеть магазинов «ВинЛаб», в которую по итогам марта входит более 1,1 тыс. точек. Гендиректор АСГ Сергей Лебедев отмечает, что уход некоторых импортных брендов способствовал переключению потребителя на водку премиального сегмента или на напитки в категории горьких настоек. Так, продажи «Белой Березки» выросли на 58%, а «Сиббиттера» — на 53%, указывает он. В Ladoga (марка «Царская»), которая за первые четыре месяца увеличила выпуск водки на 72%, до 497 тыс. дал, также говорят о влиянии ухода с рынка ряда иностранных марок. О приостановке поставок в РФ на фоне кризиса объявляли в том числе Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys).

Наибольшую динамику из десяти крупнейших производителей водки показал «Тульский винокуренный завод 1911», который выпускает водки под своими марками «Медведь», «Старлей», «Пенега», а также разливает ряд брендов по контракту, включая Finsky Ice. За первые четыре месяца завод увеличил разлив на 84%, до 909 тыс. дал. В компании связывают динамику с расширением портфеля брендов и прогнозируют по итогам года выйти на производство до 4 млн дал. А источники “Ъ” на рынке указывают, что спрос на продукцию «Тульского винокуренного завода 1911» обеспечивает водка наиболее низкого ценового сегмента. Так, «Старлей» в «Красном & Белом» стоит по 289,99 руб. за 0,5 л. Представитель производителя говорит, что компания присутствует в разных сегментах, хотя «основная битва» идет в сегменте до 300 руб. По прогнозам Сергея Лебедева, на водочном рынке продолжает расти прежде всего премиум- и массовый сегменты.

Анатолий Костырев