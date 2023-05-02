Губернатор оценил восстановление жилья в Свердловской области после пожара в 2 млрд руб.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что на восстановление домов и инфраструктуры в населенных пунктах региона, пострадавших в результате пожара, необходимо около 2 млрд руб. По предварительным подсчетам, которые привел губернатор, на восстановление жилья в поселке Сосьва, где начался пожар, необходимо 960 млн руб. Об этом он сообщил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение — оказать финансовую поддержку региону при ликвидации последствий крупных пожаров в части восстановления жилищного фонда, а также возможность восстановления объекта УФСИН в Сосьве»,— попросил Евгений Куйвашев в ходе совещания.

Евгений Куйвашев передал пожелания жителей области, которые просят сохранить рабочие места и восстановить работу сгоревшего лечебно-исправительного учреждения. Также губернатор попросил главу государства восстановить объект ФСИН — в результате пожара сгорела тюремная больница.

По словам губернатора, для ликвидации последствий пожара из резервного фонда Свердловской области выделили 96 млн руб. Пострадавшим от пожара жителям всего выплатили 22,5 млн руб.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля, ликвидировали его вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м. В результате инцидента погибли два человека — пожилые женщина и мужчина. Сгорели свыше 100 домов, жилье потеряли около 600 человек.

Причиной пожара, по одной из версий, cтали тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Обвиняемые: специалист по пожарной безопасности Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО Вячеслав Алексеев и управляющий пилорамой, с которой, предположительно, начался пожар, Газанфар Мамедов. Оба находятся под арестом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожар догорел до суда».

Лусине Баласян