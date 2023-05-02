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Губернатор оценил восстановление жилья в Свердловской области после пожара в 2 млрд руб.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что на восстановление домов и инфраструктуры в населенных пунктах региона, пострадавших в результате пожара, необходимо около 2 млрд руб. По предварительным подсчетам, которые привел губернатор, на восстановление жилья в поселке Сосьва, где начался пожар, необходимо 960 млн руб. Об этом он сообщил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение — оказать финансовую поддержку региону при ликвидации последствий крупных пожаров в части восстановления жилищного фонда, а также возможность восстановления объекта УФСИН в Сосьве»,— попросил Евгений Куйвашев в ходе совещания.

Евгений Куйвашев передал пожелания жителей области, которые просят сохранить рабочие места и восстановить работу сгоревшего лечебно-исправительного учреждения. Также губернатор попросил главу государства восстановить объект ФСИН — в результате пожара сгорела тюремная больница.

По словам губернатора, для ликвидации последствий пожара из резервного фонда Свердловской области выделили 96 млн руб. Пострадавшим от пожара жителям всего выплатили 22,5 млн руб.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля, ликвидировали его вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м. В результате инцидента погибли два человека — пожилые женщина и мужчина. Сгорели свыше 100 домов, жилье потеряли около 600 человек.

Причиной пожара, по одной из версий, cтали тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Обвиняемые: специалист по пожарной безопасности Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО Вячеслав Алексеев и управляющий пилорамой, с которой, предположительно, начался пожар, Газанфар Мамедов. Оба находятся под арестом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожар догорел до суда».

Фотогалерея

Сосьва после пожара

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Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Территория ЛИУ №23 после пожара

Территория ЛИУ №23 после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Территория ЛИУ №23 после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Тушение пожара в Сосьве

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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