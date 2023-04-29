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Коммерсантъ FM
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Суд отправил под стражу управляющего пилорамы, с которой мог начаться пожар в Сосьве

Серовский районный суд избрал меру пресечения второму обвиняемому по уголовному делу о крупном пожаре в поселке Сосьва (Свердловская область). В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что 29-летнего управляющему пилорамы, с которой предположительно началось возгорание, отправили под стражу до 26 июня.

В ведомстве такую меру пресечения объяснили опасениями, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда или воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Напомним, управляющему пилорамы инкриминируют уничтожение и повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ) и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Ранее под стражу был отправлен второй обвиняемый по делу — специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслав Алексеев.

Пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля. За сутки площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м. Огонь уничтожил более 100 домов и здание ЛИУ. Без жилья осталось порядка 600 человек. В результате трагедии погибли два человека.

Подробнее о пожаре – в материале «Ъ-Урал» «Сгоревший поселок застроят новым».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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