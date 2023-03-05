АФК «Система» отказалась от покупки Melon Fashion Group

Соглашение о продаже ритейлера одежды Melon Fashion Group (MFG; бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) инвесткомпании АФК «Система» расторгнуто. Об этом сообщила шведская компания Eastnine, она будет искать другого покупателя.

«Соглашение о продаже пакета акций Eastnine в MFG ПАО "АФК «Система»" расторгнуто. Eastnine продолжит поиск выхода из своих инвестиций и ведет диалог с потенциальными покупателями»,— говорится в сообщении Eastnine.

Шведская компания Eastnine считает, что условия сделки до конца так и не будут исполнены, поэтому соглашение «было расторгнуто сторонами по обоюдному согласию».

В октябре АФК «Система» договорилась о покупке 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов. Сумма сделки должна была составить 15,8 млрд руб. На конец 2021 года в группу входило 845 магазинов в России, а также в Казахстане, Армении и Белоруссии.

Подробнее о сделке — в материале «Система пополняет гардероб».

Анастасия Ларина