Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АФК «Система» отказалась от покупки Melon Fashion Group

Соглашение о продаже ритейлера одежды Melon Fashion Group (MFG; бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) инвесткомпании АФК «Система» расторгнуто. Об этом сообщила шведская компания Eastnine, она будет искать другого покупателя.

«Соглашение о продаже пакета акций Eastnine в MFG ПАО "АФК «Система»" расторгнуто. Eastnine продолжит поиск выхода из своих инвестиций и ведет диалог с потенциальными покупателями»,— говорится в сообщении Eastnine.

Шведская компания Eastnine считает, что условия сделки до конца так и не будут исполнены, поэтому соглашение «было расторгнуто сторонами по обоюдному согласию».

В октябре АФК «Система» договорилась о покупке 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов. Сумма сделки должна была составить 15,8 млрд руб. На конец 2021 года в группу входило 845 магазинов в России, а также в Казахстане, Армении и Белоруссии.

Подробнее о сделке — в материале «Система пополняет гардероб».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...