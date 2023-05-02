АФК «Система» купила Natura Siberica

АФК «Система» купила 100% в уставном капитале «Органик Рус», которой принадлежит производитель косметики Natura Siberica, следует из пресс-релиза. Сумма сделки не разглашается, какие-либо ее детали не приводятся.

В 2022 году выручка Natura Siberica достигла 10,2 млрд руб. Компания выпускает продукцию под брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Planeta Organica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen.

Natura Siberica основал в 2008 году Андрей Трубников. Он умер в январе 2021 года, после чего начался корпоративный конфликт с его бывшей женой Ириной Трубниковой, которой принадлежит 40% Natura Siberica. В январе 2022-го гендиректором структур Natura Siberica стал бывший исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ.

Лаура Кеффер