Верховная рада признала «рашизм» государственной идеологией России

Верховная рада Украины одобрила проект заявления, согласно которому «рашизм» официально признан государственной идеологией России. Заявление на голосовании 2 мая поддержал 281 народный депутат, сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность»).

В заявлении Рада призвала ООН, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики «рашизма».

Проект заявления парламента, которым предлагалось называть политический режим в РФ «рашизмом», был зарегистрирован 13 марта. В заявлении перечислялись признаки «рашизма», его авторами были в том числе депутаты от правящей партии «Слуга народа».

15 марта 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы. После этого Комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении России из организации. В феврале 2023 года замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что «история с Советом Европы закончена», но в некоторых конвенциях организации Россия останется.

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Мария Федотова