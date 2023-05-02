Что происходит после ввода войск России на Украину. День 433-й

Восстановлено движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, где поезд вчера сошел с рельсов из-за взрыва. В Брянской области попало под обстрел село Курковичи, в Курской — поселок Теткино. Украина выходит на финишную прямую перед контрнаступлением, заявил Резников. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:19. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участники спецоперации смогут бесплатно обучиться новой профессии, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство. Это распространяется также на членов семей военных, которые погибли в ходе боевых действий.

9:59. Как заявил председатель совета директоров LC Waikiki Вахап Кючюк, российский рынок остается целевым для готовой одежды турецких брендов.

9:54. МВД Литвы сообщило об отмене режима ЧС на границе с Россией и Белоруссией.

9:40. DPA: страны НАТО, в частности США и Германия, нацелены не на вступление Украины в альянс, а скорее на ее практическую поддержку.

9:21. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино.

9:17. Тактические багги (небольшие облегченные внедорожники) для спецоперации будет производить компания «Сониктранс», она стала первым резидентом ТОР «Патриотическая» на Дальнем Востоке — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

8:32. Казахстанская «Астана Моторс» не планирует приобретать завод Hyundai в Санкт-Петербурге, об этом компания сообщила «РИА Новости».

8:27. Владимир Зеленский по телефону обсудил поддержку Украины с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинсом — ожидается, что после своего визита в Лондон он объявит о новом «расширенном пакете помощи», сообщила пресс-служба новозеландского премьера.

8:16. Министр обороны Украины Алексей Резников: страна выходит на финишную прямую перед контрнаступлением.

8:15. Восстановлено движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, где вчера поезд сошел с рельсов из-за взрыва — пресс-служба РЖД.

8:14. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил передать конфискованные у браконьеров бульдозеры, автокраны и внедорожники участникам спецоперации на территории Украины.

8:11. В Брянской области попало под обстрел село Курковичи, пострадавших нет — губернатор Александр Богомаз.

8:10. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США знают о попытках папы римского помочь урегулировать конфликт России и Украины.

8:09. По данным CNN, Владимир Зеленский не давал согласия на обсуждение мирной миссии, о которой заявил папа римский Франциск.

8:07. США не будут публиковать данные о потерях среди ВСУ, «об этом должны говорить они сами» — координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.