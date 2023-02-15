УГМК в марте приступит к строительству офисного центра в «Екатеринбург-Сити»

«УГМК-Застройщик» планирует приступить к строительству офисного центра в квартале «Екатеринбург-Сити» уже в марте, заявила на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» заместитель директора «УГМК-Застройщик» Евгения Хохлова. По ее словам в уральской столице на сегодняшний день зафиксирован высокий спрос на офисные пространства.

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«Спрос на офисные пространства на примере гастрорынка (строится в квартале – «Ъ-Урал») показал свой достаточно высокий потенциал. Анализ рынка коммерческой недвижимости выглядит следующим образом: 50% коммерческой недвижимости было введено 15 лет назад и оставшиеся 50% — на протяжении 15 лет, то есть Екатеринбург сформировал отложенный спрос на новый офисный фонд. Мы этот проект запустили в бронирование, на сегодня мы стартуем на уровне 90%. Спрос есть и он высокий»,— рассказала госпожа Хохлова.

Площадь 23-этажного здания составит 40 тыс. кв. м. По словам Евгении Хохловой, это в полтора раза офисного центра «Демидов». Помимо самих офисов в центре планируют открыть кафе на 600 посадочных мест, конференц-зал на 700 человек на 23 этаже и ресторан на 22 этаже.

Напомним, в январе компания получила положительное заключение экспертизы на строительство офисного здания в квартале небоскребов. За несколько лет компания планирует построить здесь четыре небоскреба с апарт-комплексами, гастромолл, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства.

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