Архитекторы показали проект стеклянных небоскребов в «Екатеринбург-Сити» УГМК

Архитекторы показали проект многофункционального жилого комплекса по ул. Ельцина к квартале «Екатеринбург-Сити». Согласно проекту компании «АР Проект», небоскребы будут достигать 49 этажей каждый и будут выполнены в высокотехнологичном стекле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект стеклянных небоскребов в квартале "Екатеринбург-Сити" Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 8 Проект стеклянных небоскребов в квартале "Екатеринбург-Сити" Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

«Данная концепция предполагает архитектурное решение блоков в виде небоскребов (жилых или общественных), стоящих на стилобате (5-6 этажей) с обустройством эксплуатируемых зеленых кровель и террас. Сами небоскребы представляют собой стеклянные призмы», — говорится в описании проекта.

Для строительства этих небоскребов хотят изменить разрешенный вид использования земельных участков (с деловой на «многоэтажную жилую застройку»), для этого проект вынесли на общественные обсуждения. Принять участие, оставить пожелания и замечания можно с 14 по 25 апреля.

Напомним, квартала небоскребов в центре города возводит «УГМК-Застройщик». В октябре 2022 года компания обновила концепцию застройки «Екатеринбург-Сити» и показала, как будет выглядеть квартал. За 10 лет компания планирует построить в центре города пять небоскребов с апарт-комплексами, гастромолл, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства. Весь квартал хотят сделать пешеходным. К строительству первого объекта — гастромолла — приступили уже в 2022 году.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте