Нефти сокращают добычу и дисконт

Нефтяные доходы России в ближайшие месяцы могут значительно вырасти. По мнению собеседников “Ъ FM”, для этого на рынке сложились благоприятные условия. Речь идет об уменьшении производства сырья некоторыми странами и запланированном понижении скидок на отечественные углеводороды. Ранее участники ОПЕК+ добровольно снизили добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. В числе государств, которые приняли такое решение, — Саудовская Аравия, Казахстан, Ирак, Алжир и Кувейт. Они назвали свой шаг «превентивной мерой» ради «стабильности мирового рынка».

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Для чего нужен такой шаг? И как он может повлиять на стоимость нефти? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым:

«Дело в том, что ФРС США буквально за неделю до заявления со стороны стран ОПЕК+ в очередной раз подняла ставку. Такое решение приводит к снижению цен, меньше денег в экономике и на бирже. Соответственно, спрос на нефтяные фьючерсы снижается, и котировки тоже идут вниз.

Чтобы этого не произошло, ОПЕК+ со своей стороны пытается их поддержать, сокращая предложение на рынке. Подобное решение о том, чтобы с ноября 2022 года сократить квоты на 2 млн баррелей, удержало цены на одном уровне. Сейчас стоит ожидать примерно такой же истории. Уже ближе к концу года, если Китай будет наращивать объемы спроса, тогда котировки могут уйти в коридор $90-$100».

Тем временем российские производители продолжают сокращать скидки на отечественную нефть марки Urals к марке Brent. Зимой правительство перешло к регулированию дисконтов вручную, и в мае они, согласно решению властей, не должны превышать $31. Исходя из этой цены рассчитываются налоги, так что если компании будут продавать углеводороды дешевле, отдать в казну им придется больше.

В июне 2023-го предельная скидка должна составить $28, а в июле — $25. Однако скорее всего Urals подорожает к Brent ускоренными темпами, полагает замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Сейчас скидки находятся на уровня $25-$27 за баррель. Рынок уже достаточно хорошо отреагировал на сокращение предложений Urals, это действительно начинает уже ощущаться.

Кроме того, все-таки пристройка логистических схем, улучшение ситуации, связанной с предоставлением страховки, приводят к тому, что дисконт начинает естественным образом сокращаться.

Я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем идти с опережением тех уровней, которые закреплены в законе, и по факту к концу года увидим дисконт на уровне $15-$18 за баррель.

Вместе с тем не исключено и то, что темпы снижения скидок могут и замедлиться. Ведь многие государства Восточной Европы, например, выступают за резкое снижение потолка цен для российской нефти.

Второй момент связан с сохраняющейся неопределенностью относительно предоставления страховки. И третий фактор — это возможный уход западных судоходных компаний с рынка фрахта российской нефти, что ухудшит показатели дисконта и приведет его к уровням в $30-35 за баррель.

Но если говорить про перспективу нескольких месяцев, то мы все равно увидим достаточно быстрое сжатие дисконта. Уже в июне-июле можно будет наблюдать ситуацию, когда нефтегазовые доходы бюджета превзойдут плановые показатели. Возможно, даже Минфин предпримет какие-то попытки вернуться на рынок и начать закупать валюту».

К концу года план нефтегазовых поступлений в бюджет будет перевыполнен при условии, что рыночные условия останутся такими же, как и сейчас, считают собеседники “Ъ FM”. Вместе с тем 1 мая мировые цены на нефть продолжили снижаться, за последние два дня июльские фьючерсы на сырье марки Brent подешевели примерно на 3,5% и сейчас стоят около $80 за баррель.

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Иван Хорушевский