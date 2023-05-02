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Коммерсантъ FM
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Нефти сокращают добычу и дисконт

Вырастут ли доходы России от продажи сырья

Нефтяные доходы России в ближайшие месяцы могут значительно вырасти. По мнению собеседников “Ъ FM”, для этого на рынке сложились благоприятные условия. Речь идет об уменьшении производства сырья некоторыми странами и запланированном понижении скидок на отечественные углеводороды. Ранее участники ОПЕК+ добровольно снизили добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. В числе государств, которые приняли такое решение, — Саудовская Аравия, Казахстан, Ирак, Алжир и Кувейт. Они назвали свой шаг «превентивной мерой» ради «стабильности мирового рынка».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для чего нужен такой шаг? И как он может повлиять на стоимость нефти? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым:

«Дело в том, что ФРС США буквально за неделю до заявления со стороны стран ОПЕК+ в очередной раз подняла ставку. Такое решение приводит к снижению цен, меньше денег в экономике и на бирже. Соответственно, спрос на нефтяные фьючерсы снижается, и котировки тоже идут вниз.

Чтобы этого не произошло, ОПЕК+ со своей стороны пытается их поддержать, сокращая предложение на рынке. Подобное решение о том, чтобы с ноября 2022 года сократить квоты на 2 млн баррелей, удержало цены на одном уровне. Сейчас стоит ожидать примерно такой же истории. Уже ближе к концу года, если Китай будет наращивать объемы спроса, тогда котировки могут уйти в коридор $90-$100».

Юрий Барсуков — о том, кто выиграл от сокращения добычи ОПЕК+

Юрий Барсуков — о том, кто выиграл от сокращения добычи ОПЕК+

Тем временем российские производители продолжают сокращать скидки на отечественную нефть марки Urals к марке Brent. Зимой правительство перешло к регулированию дисконтов вручную, и в мае они, согласно решению властей, не должны превышать $31. Исходя из этой цены рассчитываются налоги, так что если компании будут продавать углеводороды дешевле, отдать в казну им придется больше.

В июне 2023-го предельная скидка должна составить $28, а в июле — $25. Однако скорее всего Urals подорожает к Brent ускоренными темпами, полагает замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Сейчас скидки находятся на уровня $25-$27 за баррель. Рынок уже достаточно хорошо отреагировал на сокращение предложений Urals, это действительно начинает уже ощущаться.

Кроме того, все-таки пристройка логистических схем, улучшение ситуации, связанной с предоставлением страховки, приводят к тому, что дисконт начинает естественным образом сокращаться.

Я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем идти с опережением тех уровней, которые закреплены в законе, и по факту к концу года увидим дисконт на уровне $15-$18 за баррель.

Вместе с тем не исключено и то, что темпы снижения скидок могут и замедлиться. Ведь многие государства Восточной Европы, например, выступают за резкое снижение потолка цен для российской нефти.

На каких условиях нефть из РФ продается на мировом рынке

На каких условиях нефть из РФ продается на мировом рынке

Второй момент связан с сохраняющейся неопределенностью относительно предоставления страховки. И третий фактор — это возможный уход западных судоходных компаний с рынка фрахта российской нефти, что ухудшит показатели дисконта и приведет его к уровням в $30-35 за баррель.

Но если говорить про перспективу нескольких месяцев, то мы все равно увидим достаточно быстрое сжатие дисконта. Уже в июне-июле можно будет наблюдать ситуацию, когда нефтегазовые доходы бюджета превзойдут плановые показатели. Возможно, даже Минфин предпримет какие-то попытки вернуться на рынок и начать закупать валюту».

К концу года план нефтегазовых поступлений в бюджет будет перевыполнен при условии, что рыночные условия останутся такими же, как и сейчас, считают собеседники “Ъ FM”. Вместе с тем 1 мая мировые цены на нефть продолжили снижаться, за последние два дня июльские фьючерсы на сырье марки Brent подешевели примерно на 3,5% и сейчас стоят около $80 за баррель.

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Иван Хорушевский

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