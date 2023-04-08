Рубль отыгрался за слабость

Рубль передумал слабеть. Российская валюта отыграла все падение 7 апреля. Доллар дорожал всю неделю и утром в пятницу рост продолжился. Американская валюта преодолела отметку в 83 руб. Однако затем график развернулся: на фоне повышенных объемов курс упал до 80 руб. Что произошло?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Одна из версий — вмешательство Центробанка. Продаж валюты собеседники “Ъ FM” ждали уже несколько дней. Другая связана со сделкой Shell и НОВАТЭК. Британская компания, как ожидалось, получила прибыль в рублях и скупала валюту, чтобы вывести ее из России. И якобы 7 апреля необходимая сумма в $1 млрд была достигнута. Однако глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин считает, что обе гипотезы ошибочны:

«Мне кажется, произошла биржевая паника. Но я ожидал, что начнется она чуть позже и продлится дольше. Это ситуация, когда одномоментно многие решают купить валюту, а те, кто ее продают, придерживают цену. Вопрос ждать или покупать решался в пользу второго варианта. Поэтому разворот был более или менее предсказуем. Я не вижу тут никакой руки Банка России. Просто произошло сугубо рыночное явление. Периодически случаются такие эмоциональные перегибы, когда спрос на рынке сосредоточен в одной точке, он удовлетворяется, и дальше поддерживать резкую динамику роста цен уже невозможно.

Что я видел в последнее время? Желание покупать валюту — мало ли чем все закончится. А сегодня количество таких сделок минимальное.

Для того чтобы цена росла или падала, не требуется больших объемов торгов, не нужно, чтобы пришел какой-то огромный игрок и сдвинул рынок. Это просто большое количество маленьких сделок.

Что касается версии с Shell и НОВАТЭК, то для меня это теории заговора. Рубль падал к доллару, евро и юаню. Когда очень крупному игроку нужна какая-то отдельно взятая валюта, поверьте, в основном расти будет именно она».

Помимо доллара, новый локальный рекорд успел установить и евро — валюта пробила отметку в 91 руб. В юане была также заметная динамика, он несколько месяцев торговался по 11 руб., 7 апреля преодолел отметку в 12 руб., а затем снова опустился к привычному курсу.

Советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов предполагает, что слабость рубля связана с дефицитом бюджета. План на 2022 год — почти 3 трлн руб. По последним данным Минфина, за первый квартал дефицит уже достиг порядка 2,4 трлн руб., отмечает Сергей Хестанов:

«И это довольно много, особенно если учесть, что речь идет о конце марта. Обычно дефицит федерального бюджета резко возрастает в конце года, когда министерства и ведомства тратят деньги на какие-то госпрограммы. А такая необычно высокая величина в начале года, естественно, вызывает беспокойство у рынков и, возможно, указывает на грядущее заметное ослабление рубля.

Последняя официальная цифра по доле нефтегазовых доходов в бюджете, обозначенная Росстатом, относилась к 2022 году и составляла свыше 40%. Поэтому легко догадаться, что заметное падение уровня нефтегазовых доходов, опять-таки, по последним данным за март, примерно в два раза, неизбежно окажет какое-то воздействие и на валютный курс, и на инфляцию. Возможно, то ослабление рубля, которое мы наблюдаем, это начало подобного влияния.

До каких пределов все-таки курсы валют могут подниматься? К сожалению, все очень сильно зависит от того, какие решения будут приняты, потому что пока неясно, каким образом будет финансироваться дефицит бюджета. Допустим, усиленно начнут тратиться деньги из ФНБ, тогда не исключено, что курсы вернутся в тот диапазон, где они были и раньше. Если же для финансирования дефицита применят увеличение долговой нагрузки бюджета, не исключено, что девальвация продолжится».

Центробанк традиционно не давал прогнозов по курсу валют на 2023 год. В Минэкономразвития считали, что средняя цена будет в районе 70 руб. По крайней мере, такой прогноз ведомство озвучило в январе, когда американская валюта стоила 68 руб.

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Иван Якунин