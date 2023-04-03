Катитесь вон из Парижа

В воскресенье в столице Франции состоялся референдум о судьбе электрических самокатов, которые предлагают в поминутную и почасовую аренду на улицах Парижа. Почти 90% горожан, принявших участие в референдуме, высказались за их запрет. Несмотря на то что проголосовало менее 10% зарегистрированных избирателей и на то, что решение не имеет прямой юридической силы, мэр города Анна Идальго заявила, что «последует мнению парижан» и расторгнет с 1 сентября действующие договоры с прокатными компаниями. Рассказывает корреспондент «Ъ» в Париже Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce, Reuters Фото: Nacho Doce, Reuters

Прокатчики самокатов, надо сказать, совсем докатились. В стремлении повлиять на итоги референдума три главных оператора, управляющих арендным самокатным парком в Париже: франко-голландская Dott, германская Tier и американская Lime — развернули шумную кампанию против запрета проката. Они предлагали бесплатные минуты всем зарегистрированным избирателям, а день голосования объявили для всех пользователей бесплатным. Армия блогеров размещала ролики с призывами: «Руки прочь от наших самокатов!», поддержав предложенную рекламодателями идею раскола поколений: «Не дадим бумерам нами командовать». Прокатчики были так безобразно активны, что наблюдатели с возмущением заговорили чуть ли ни о «попытках подкупа избирателей».

В попытке добиться своего лоббисты надеялись на электронное голосование. Для них в этом был прямой смысл — большинство клиентов прокатчиков — молодежь до 24 лет, мобильные короли интернета на колесах. Но мэрия решила по-своему, прибегнув к классической «бумерской» отдаче голосов с бумажными бюллетенями и прозрачной урной.

Раздражение самокатами в Париже было настолько велико, что люди изъявили готовность в свой выходной явиться на участки и проголосовать очно. Их оказалось относительно немного (7,46% из зарегистрированных в столице 1,3 млн избирателей), но зато практически все, кто пришел и приехал, сделали это, чтобы сказать свое твердое «нет».

Против арендных самокатов выступили 89% из явившихся. Защитники электрической доски на колесах тут же заговорили о малой представительности голосования, но ведь никто не мешал высказаться остальным, раз самокаты были им так дороги.

В конце концов, по статистике, этим сервисом в месяц пользуется не менее 400 тыс. горожан, а день был объявлен, как мы помним, бесплатным для передвижения: знай колеси и голосуй.

Самокаты в открытом доступе появились в Париже с 2018 года и с тех пор использовались так же широко, как прокатные велосипеды, мотороллеры и электромобили. С той разницей, что для записных пользователей самокатов не существовало никаких правил движения, точнее, они правил не знали и не хотели знать. Вопреки запретам, на доске стали ездить вдвоем или даже втроем, молодежь из предместий повадилась устраивать гонки на арендованных самокатах по ночным Елисейским Полям. Распространилась езда по тротуарам, на красный свет и против движения. В результате эти машины в прошлом году попали в Париже в 408 (только зарегистрированных) аварий, став причиной ранений 459 человек и даже трех смертей.

Поруганные Dott, Tier и Lime сейчас пугают возможной безработицей среди обслуживающих технику парижан. Но мэрия Парижа устами Анны Идальго пообещала прислушаться к мнению горожан, которое те ясно высказали на референдуме: «Решение за парижанами, и я воплощу в жизнь их решение». Она предупредила, что контракты с прокатчиками будут разорваны или не станут возобновляться, им придется убрать с улиц 15 тыс. находящихся в свободном доступе машин. К тому же прокатчикам невыгодно в открытую воевать с мэрией, поскольку кроме самокатов они сдают в аренду велосипеды, a Tier — еще и электрические мотороллеры. Они уже запросили консультаций с городскими властями об этапах исполнения решения.

В то же время, даже если согласиться с тем, что электросамокат может представлять опасность, непонятно, что делать с устройствами, которые принадлежат самим гражданам. В частном владении во Франции находится около 2 млн самокатов. Накануне голосования 29 марта Министерство транспорта выступило с инициативой более строгого регулирования и использования.

Планируется поднять минимальный возраст управления самокатом — не моложе 14 лет, штрафы за нарушения увеличить с €35 до €135. Обсуждается обязательное ношение шлема и оборудование самокатов стоп-сигналами и поворотниками.

Есть ощущение, что министр Клеман Бон был скорее против однозначного запрета, он уже посетовал, что вопросы на референдуме предполагали в качестве ответа лишь «да» или «нет», вместо того, чтобы одним из вариантов сделать сохранение прокатного сервиса при максимальном ужесточении требований безопасности. Однако Анна Идальго сделает Париж первым европейским городом, где прокат самокатов будет запрещен. «Парижане подавляющим большинством высказались против самоката, мы покончим с ним к 1 сентября»,— говорит мэр, настроенная добиться своего не мытьем так катаньем.