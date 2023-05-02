Умер модельер Валентин Юдашкин, сообщила его супруга «Первому каналу». Господину Юдашкину было 59 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Юдашкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Валентин Юдашкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2016 году у кутюрье нашли рак почки, а затем метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.

Валентин Юдашкин начал карьеру в 1980-х. Его первая коллекция была представлена в 1991-м в Париже, она состояла из 150 моделей.

В 1994 и 1996 годах он создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1999-м — для мужской и женской футбольных сборных России.

В 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина. С февраля 2012 года занял пост президента Союза танцевального спорта России, в том же году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода». Имел звания народного художника России (2005) и заслуженного деятеля искусств России (1999).

30 апреля на 86-м году жизни умер другой известный российский модельер — Вячеслав Зайцев.