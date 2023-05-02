«Мода — это образ жизни»

2 мая умер дизайнер одежды Валентин Юдашкин. Мировая известность пришла к нему в 1991 году на Неделе высокой моды в Париже, после которой он стал одной из ключевых фигур в мире моды. Как сложились его жизнь и карьера — в фотогалерее «Ъ».
1 / 18
2 мая умер дизайнер одежды Валентин Юдашкин. Мировая известность пришла к нему в 1991 году на Неделе высокой моды в Париже, после которой он стал одной из ключевых фигур в мире моды. Как сложились его жизнь и карьера — в фотогалерее «Ъ».
Новости компаний Все