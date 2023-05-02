Чем известен Валентин Юдашкин

2 мая умер модельер Валентин Юдашкин. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Юдашкин Валентин Абрамович родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума по специальностям «история костюма» и «макияж и декоративная косметика», в 2002 году — Российский университет театрального искусств по специальностям «театроведение» и «театральный костюм».

В 1982–1984 годах проходил срочную службу в армии. После окончания техникума работал по распределению в Центральном проектно-конструкторском бюро при Министерстве бытового обслуживания на должности старшего художника, рисовал костюмы для сборной СССР по парикмахерскому искусству, также занимался декоративной косметикой.

Свою первую коллекцию создал в 1987 году под названием «Русь изначальная», она состояла из 150 платьев. В 1991 году получил признание на Неделе высокой моды в Париже с коллекцией «Фаберже», один из экземпляров платья был передан в Лувр. Сыграл небольшую роль в фильме 1991 года «Московские красавицы». В 1993 году основал российский дом моды Valentin Yudashkin. В 1994 и 1996 годах создавал форму для олимпийской сборной России на Зимней олимпиаде в Лиллехаммере и Летней в Атланте. Придумывал костюмы для таких звезд российской эстрады, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Олег Газманов и других.

В 1996 году стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году открыл свой первый бутик в Москве. В 2003 году выпустил книгу-альбом, посвященную 15-летию творческой деятельности. В 2003 году провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы. В 2005 году был принят в палату мод Италии. В 2007 году представил свою первую коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob & Co.

В 2008 году разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось. В 2009 году создал коллекцию одежды совместно с Disney. В 2010 году несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале». В 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. В том же году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а также возглавил Союз танцевального спорта России.

В 2012–2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды». В 2014 году разработал костюмы для фигуриста Евгения Плющенко, с которыми тот выступал на Олимпиаде в Сочи. В 2015 году был автором капсульной коллекции для Центра амурского тигра.

В 2016 году дом моды Valentin Yudashkin был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров, господин Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции. В 2016–2017 годах сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмов. В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» для Московского театра О.Табакова. В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием.

Почетный академик Российской академии художеств и академик Академии социальных наук, профессор кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Награжден орденом Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, является кавалером французских орденов Искусств и литературы и Почетного легиона.

Модельер был женат, есть дочь и внуки.