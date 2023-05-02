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Чем известен Валентин Юдашкин

2 мая умер модельер Валентин Юдашкин. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Юдашкин Валентин Абрамович родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума по специальностям «история костюма» и «макияж и декоративная косметика», в 2002 году — Российский университет театрального искусств по специальностям «театроведение» и «театральный костюм».

В 1982–1984 годах проходил срочную службу в армии. После окончания техникума работал по распределению в Центральном проектно-конструкторском бюро при Министерстве бытового обслуживания на должности старшего художника, рисовал костюмы для сборной СССР по парикмахерскому искусству, также занимался декоративной косметикой.

Свою первую коллекцию создал в 1987 году под названием «Русь изначальная», она состояла из 150 платьев. В 1991 году получил признание на Неделе высокой моды в Париже с коллекцией «Фаберже», один из экземпляров платья был передан в Лувр. Сыграл небольшую роль в фильме 1991 года «Московские красавицы». В 1993 году основал российский дом моды Valentin Yudashkin. В 1994 и 1996 годах создавал форму для олимпийской сборной России на Зимней олимпиаде в Лиллехаммере и Летней в Атланте. Придумывал костюмы для таких звезд российской эстрады, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Олег Газманов и других.

В 1996 году стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году открыл свой первый бутик в Москве. В 2003 году выпустил книгу-альбом, посвященную 15-летию творческой деятельности. В 2003 году провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы. В 2005 году был принят в палату мод Италии. В 2007 году представил свою первую коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob & Co.

В 2008 году разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось. В 2009 году создал коллекцию одежды совместно с Disney. В 2010 году несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале». В 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. В том же году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а также возглавил Союз танцевального спорта России.

В 2012–2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды». В 2014 году разработал костюмы для фигуриста Евгения Плющенко, с которыми тот выступал на Олимпиаде в Сочи. В 2015 году был автором капсульной коллекции для Центра амурского тигра.

В 2016 году дом моды Valentin Yudashkin был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров, господин Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции. В 2016–2017 годах сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмов. В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» для Московского театра О.Табакова. В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием.

Почетный академик Российской академии художеств и академик Академии социальных наук, профессор кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Награжден орденом Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, является кавалером французских орденов Искусств и литературы и Почетного легиона.

Модельер был женат, есть дочь и внуки.

Фотогалерея

«Мода — это образ жизни»

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Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума, а в 1987 году представил свою первую коллекцию под названием «Русь изначальная» &lt;br>На фото: Валентин Юдашкин в 1990-е годы

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума, а в 1987 году представил свою первую коллекцию под названием «Русь изначальная»
На фото: Валентин Юдашкин в 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Модельер обрел мировую известность в 1991 году, когда на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже» (на фото). Один из экземпляров платья был передан в Лувр

Модельер обрел мировую известность в 1991 году, когда на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже» (на фото). Один из экземпляров платья был передан в Лувр

Фото: STILLS / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1993 году Валентин Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin. Модельер придумывал костюмы для звезд российской эстрады: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других

В 1993 году Валентин Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin. Модельер придумывал костюмы для звезд российской эстрады: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1996 году Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

В 1996 году Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

В 1999 году за заслуги в развитии отечественной моды президент России Борис Ельцин (слева) присвоил модельеру звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации

В 1999 году за заслуги в развитии отечественной моды президент России Борис Ельцин (слева) присвоил модельеру звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации

Фото: Reuters

В ноябре 2003 года Валентин Юдашкин провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы

В ноябре 2003 года Валентин Юдашкин провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Валентин Юдашкин неоднократно работал на телевидении. В 2010 году он несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале», в 2012 году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2012-2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды» &lt;br>На фото: Валентин Юдашкин на открытии персональной выставки модельера Вячеслава Зайцева (справа)

Валентин Юдашкин неоднократно работал на телевидении. В 2010 году он несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале», в 2012 году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2012-2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды»
На фото: Валентин Юдашкин на открытии персональной выставки модельера Вячеслава Зайцева (справа)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов  /  купить фото

В 2002 году Валентин Юдашкин окончил Российский университет театрального искусств по специальностям «Театроведение» и «Театральный костюм». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» Московского театра Олега Табакова

В 2002 году Валентин Юдашкин окончил Российский университет театрального искусств по специальностям «Театроведение» и «Театральный костюм». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» Московского театра Олега Табакова

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2007 году модельеру вручили французский орден Искусств и литературы, а в 2013 году — орден Почетного легиона На фото слева направо: певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и модельер Валентин Юдашкин во французском посольстве на церемонии вручения орденов в 2007 году

В 2007 году модельеру вручили французский орден Искусств и литературы, а в 2013 году — орден Почетного легиона На фото слева направо: певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и модельер Валентин Юдашкин во французском посольстве на церемонии вручения орденов в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2005 году модельер был принят в палату мод Италии, а в 2007-м представил свою единственную коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob &amp; Co

В 2005 году модельер был принят в палату мод Италии, а в 2007-м представил свою единственную коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob & Co

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2008 году Валентин Юдашкин разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось&lt;br> На фото: Владимир Путин (справа) на показе новой коллекции военной формы от модельера Валентина Юдашкина

В 2008 году Валентин Юдашкин разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось
На фото: Владимир Путин (справа) на показе новой коллекции военной формы от модельера Валентина Юдашкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2009 году Валентин Юдашкин создал коллекцию одежды совместно с Disney&lt;br> На фото: бывший мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на показе новой коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе

В 2009 году Валентин Юдашкин создал коллекцию одежды совместно с Disney
На фото: бывший мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на показе новой коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2016 году дом моды Валентина Юдашкина был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции

В 2016 году дом моды Валентина Юдашкина был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Супруга кутюрье Марина Юдашкина является одним из менеджеров дома моды своего мужа &lt;br>На фото слева направо: тогдашний культуры России Владимир Мединский, модельер Валентин Юдашкин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и супруга Валентина Юдашкина Марина на фестивале в Манеже, 2014 год

Супруга кутюрье Марина Юдашкина является одним из менеджеров дома моды своего мужа
На фото слева направо: тогдашний культуры России Владимир Мединский, модельер Валентин Юдашкин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и супруга Валентина Юдашкина Марина на фестивале в Манеже, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2016-2017 годах Валентин Юдашкин сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмовНа фото: Валентин Юдашкин с дочерью Галиной на Неделе моды в Москве представляет коллекцию Faberlic by Valentin Yudashkin в 2017 году

В 2016-2017 годах Валентин Юдашкин сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмовНа фото: Валентин Юдашкин с дочерью Галиной на Неделе моды в Москве представляет коллекцию Faberlic by Valentin Yudashkin в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2015 году Валентин Юдашкин был автором капсульной коллекции для «Центра амурского тигра». В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски» На фото: директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и модельер Валентин Юдашкин на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2018 год

В 2015 году Валентин Юдашкин был автором капсульной коллекции для «Центра амурского тигра». В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски» На фото: директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и модельер Валентин Юдашкин на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В 2012 году Валентин Юдашкин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Модельер награжден орденами Почета, «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Он является почетным академиком Российской академии художеств и академиком Академии социальных наук, профессором кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина

В 2012 году Валентин Юдашкин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Модельер награжден орденами Почета, «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Он является почетным академиком Российской академии художеств и академиком Академии социальных наук, профессором кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года &lt;br>На фото: модельер с фигуристкой Татьяной Волосожар, 18 марта 2023 года

В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года
На фото: модельер с фигуристкой Татьяной Волосожар, 18 марта 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Александра Степанова  /  купить фото

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Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума, а в 1987 году представил свою первую коллекцию под названием «Русь изначальная»
На фото: Валентин Юдашкин в 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Модельер обрел мировую известность в 1991 году, когда на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже» (на фото). Один из экземпляров платья был передан в Лувр

Фото: STILLS / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1993 году Валентин Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin. Модельер придумывал костюмы для звезд российской эстрады: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1996 году Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

В 1999 году за заслуги в развитии отечественной моды президент России Борис Ельцин (слева) присвоил модельеру звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации

Фото: Reuters

В ноябре 2003 года Валентин Юдашкин провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Валентин Юдашкин неоднократно работал на телевидении. В 2010 году он несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале», в 2012 году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2012-2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды»
На фото: Валентин Юдашкин на открытии персональной выставки модельера Вячеслава Зайцева (справа)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов  /  купить фото

В 2002 году Валентин Юдашкин окончил Российский университет театрального искусств по специальностям «Театроведение» и «Театральный костюм». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» Московского театра Олега Табакова

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2007 году модельеру вручили французский орден Искусств и литературы, а в 2013 году — орден Почетного легиона На фото слева направо: певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и модельер Валентин Юдашкин во французском посольстве на церемонии вручения орденов в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2005 году модельер был принят в палату мод Италии, а в 2007-м представил свою единственную коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob & Co

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2008 году Валентин Юдашкин разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось
На фото: Владимир Путин (справа) на показе новой коллекции военной формы от модельера Валентина Юдашкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2009 году Валентин Юдашкин создал коллекцию одежды совместно с Disney
На фото: бывший мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на показе новой коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2016 году дом моды Валентина Юдашкина был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Супруга кутюрье Марина Юдашкина является одним из менеджеров дома моды своего мужа
На фото слева направо: тогдашний культуры России Владимир Мединский, модельер Валентин Юдашкин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и супруга Валентина Юдашкина Марина на фестивале в Манеже, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2016-2017 годах Валентин Юдашкин сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмовНа фото: Валентин Юдашкин с дочерью Галиной на Неделе моды в Москве представляет коллекцию Faberlic by Valentin Yudashkin в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2015 году Валентин Юдашкин был автором капсульной коллекции для «Центра амурского тигра». В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски» На фото: директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и модельер Валентин Юдашкин на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В 2012 году Валентин Юдашкин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Модельер награжден орденами Почета, «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Он является почетным академиком Российской академии художеств и академиком Академии социальных наук, профессором кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года
На фото: модельер с фигуристкой Татьяной Волосожар, 18 марта 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Александра Степанова  /  купить фото

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