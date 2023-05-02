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Коммерсантъ FM
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Путин поручил к 1 июня предложить изменения в УК для снижения давления на бизнес

Президент Владимир Путин дал список поручений по итогам мартовского съезда и встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В частности, до 1 июня он ждет от РСПП предложений по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес, сообщается на сайте Кремля.

В числе других предложений:

  • правительству — до 20 мая представить предложения по уточнению выплаты дивидендов российских компаний совладельцам акций из «недружественных» стран;
  • рассмотреть вопрос о льготных ипотечных кредитах педагогическим работникам образовательных организаций, работающих в рамках проекта «Профессионалитет»;
  • рассмотреть вопросы о корректировки нормативов состава сточных вод, сбрасываемых организациями, осуществляющими промышленное производство, в централизованные системы водоотведения;
  • правительству совместно с Центробанком (ЦБ) и РСПП — рассмотреть вопрос о ежегодной публикации крупными российскими компаниями публичной нефинансовой отчетности, содержащей в том числе информацию о соблюдении ими принципов ответственного ведения бизнеса;
  • правительству и ЦБ — до 1 июня доработать основные направления и критерии проектов устойчивого развития России и предусмотреть меры господдержки инструментов финансирования такого развития.
  • правительству и РСПП — «принять меры» по привлечению средств частных инвесторов для реализации проектов по строительству отдельных объектов транспортного коридора Север— Юг;
  • представить предложения по стимулированию вовлечения работодателей в систему объединений работодателей;
  • рассмотреть вопрос о разработке проекта «промышленной реновации», предусматривающего строительство мультимодальных индустриальных парков;
  • рассмотреть уточнение параметров «промышленной ипотеки» с учетом оценки необходимости ее расширения, а также увеличения объемов субсидирования и срока кредитования;
  • до 1 сентября актуализировать программы профориентации школьников с учетом развития современных производств и технологий;
  • РСПП рекомендовано учредить премию в области предпринимательской деятельности для российских компаний, соблюдающих принципы ответственного ведения бизнеса.

В марте РСПП подготовил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Комплекс мер включает декриминализацию десяти статей Уголовного кодекса. Бизнес-омбудсмен Борис Титов также предложил убрать из УК картельные сговоры на товарных рынках.

О съезде РСПП с участием президента — в материале «Ъ» «Духовные репы».

Лаура Кеффер

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