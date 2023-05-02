Путин поручил к 1 июня предложить изменения в УК для снижения давления на бизнес

Президент Владимир Путин дал список поручений по итогам мартовского съезда и встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В частности, до 1 июня он ждет от РСПП предложений по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес, сообщается на сайте Кремля.

В числе других предложений:

правительству — до 20 мая представить предложения по уточнению выплаты дивидендов российских компаний совладельцам акций из «недружественных» стран;

рассмотреть вопрос о льготных ипотечных кредитах педагогическим работникам образовательных организаций, работающих в рамках проекта «Профессионалитет»;

рассмотреть вопросы о корректировки нормативов состава сточных вод, сбрасываемых организациями, осуществляющими промышленное производство, в централизованные системы водоотведения;

правительству совместно с Центробанком (ЦБ) и РСПП — рассмотреть вопрос о ежегодной публикации крупными российскими компаниями публичной нефинансовой отчетности, содержащей в том числе информацию о соблюдении ими принципов ответственного ведения бизнеса;

правительству и ЦБ — до 1 июня доработать основные направления и критерии проектов устойчивого развития России и предусмотреть меры господдержки инструментов финансирования такого развития.

правительству и РСПП — «принять меры» по привлечению средств частных инвесторов для реализации проектов по строительству отдельных объектов транспортного коридора Север— Юг;

представить предложения по стимулированию вовлечения работодателей в систему объединений работодателей;

рассмотреть вопрос о разработке проекта «промышленной реновации», предусматривающего строительство мультимодальных индустриальных парков;

рассмотреть уточнение параметров «промышленной ипотеки» с учетом оценки необходимости ее расширения, а также увеличения объемов субсидирования и срока кредитования;

до 1 сентября актуализировать программы профориентации школьников с учетом развития современных производств и технологий;

РСПП рекомендовано учредить премию в области предпринимательской деятельности для российских компаний, соблюдающих принципы ответственного ведения бизнеса.

В марте РСПП подготовил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Комплекс мер включает декриминализацию десяти статей Уголовного кодекса. Бизнес-омбудсмен Борис Титов также предложил убрать из УК картельные сговоры на товарных рынках.

О съезде РСПП с участием президента — в материале «Ъ» «Духовные репы».

Лаура Кеффер