В Windows 11 теперь можно переписываться с помощью iMessage и откладывать установку обновлений

Американская корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11, включающее несколько новых функций. В их числе поддержка iMessage при помощи приложения Phone Link и возможность откладывать установку обновлений на устройство. Обе эти функции ранее тестировались в превью-версиях Windows.

Однако на iMessage будет доступна не полная переписка пользователя, а только те сообщения, которые были отправлены и получены с помощью приложения Phone Link. Также через ПК нельзя будет отправлять фото и видео, не будет поддержки групп, а все сообщения предстанут в серой цветовой гамме.

Кроме того, в новой сборке появилась возможность откладывать необязательные обновления для ПК. По умолчанию эта функция будет выключена. Для включения необходимо перейти в настройки и кликнуть на параметр «Получать последние обновления, как только они станут доступны». Эта возможность поможет устранить проблемы, связанные с новыми обновлениями, содержащими ошибки.

Евгений Федуненко