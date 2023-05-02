Казахстанская «Астана Моторс» заявила, что не планирует покупать завод Hyundai в России

Казахстанская компания «Астана Моторс» сообщила, что не намерена покупать автомобильный завод Hyundai в России. В феврале источники «Фонтанки» говорили, что власти Санкт-Петербурга обсуждают возможность выкупа автозавода компанией «Астана Моторс».

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На предприятии заявили, что занимаются развитием производства в Казахстане. «"Астана Моторс" не имеет планов вхождения на завод в РФ. Мы развиваем автопроизводство в Казахстане, перед нами стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых мелкоузловым методом»,— сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

С 1 марта 2022 года завод Hyundai в Петербурге приостановил работу из-за проблем с логистикой. Автомобили Hyundai собирали на заводе «Автотора» в Калининграде, но недавно их производство также прекратилось. В октябре СМИ писали, что Hyundai Motor рассматривает продажу завода в России. По данным «Ъ», правкомиссия по иностранным инвестициям уже готовится рассмотреть продажу российских активов Hyundai.

Подробности — в материале «Ъ» «Hyundai и Volkswagen встали у выхода».

Лаура Кеффер