Завод Hyundai в Петербурге может выкупить казахстанская «Астана Моторс»

Власти Санкт-Петербурга обсуждают возможность выкупа автозавода Hyundai компанией «Астана Моторс» из Казахстана. На предприятии могут возобновить выпуск марок Hyundai Creta, Hyundai Solaris и KIA Rio, пишет «Фонтанка», ссылаясь на источник, близкий к переговорам.

Соответствующую информацию в пресс-службе Hyundai пока не прокомментировали. В настоящее время также не известно, будут ли марки корейских автомобилей выходить под теми же названиями. Об интересе казахстанской «Астаны Моторс» к петербургскому заводу говорил и председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что режим простоя на петербургском заводе Hyundai продлен до конца февраля. Конвейеры на заводе остановились в марте прошлого года. Со слов сотрудников предприятия, сокращение штата продолжается.

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