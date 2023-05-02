Шольц: Германия будет следить, чтобы поставляемое на Украину оружие не использовалось для ударов по России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна будет избирать односторонних шагов при последующих поставках оружия на Украину. Он добавил, что Германия будет следить, чтобы ее оружие не использовалось для ударов по России.

«Мы не делаем односторонних шагов, мы действуем только в согласовании с нашими партнерами»,— сказал Олаф Шольц, выступая перед гражданами Германии в городе Бендорф земли Рейнланд-Пфальц (цитата по ТАСС).

«Также к этому относится и то, что для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем, и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось для нападений на российскую территорию»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Германия поставляет Украине танки Leopard 2, а также другое оружие. В Минобороны Германии говорили, что к середине 2023 года страна собирается направить ВСУ еще 80 танков Leopard 1.

Подробнее о военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Олеся Павленко