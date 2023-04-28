Германия передаст ВСУ еще 80 танков Leopard 1 в середине 2023 года

Дополнительные 80 танков Leopard 1 Украине начнут передавать в середине 2023 года, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, на этой неделе начались тренировки украинских танкистов и подготовительные работы к поставкам танков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Heiko Becker, Reuters Борис Писториус

Фото: Heiko Becker, Reuters

«В марте мы передали Украине 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также другие пакеты, такие как срочно необходимые запасные части и боеприпасы. Кроме того, я успешно и активно оказывал давление на наших союзников, чтобы добиться большей поддержки, в итоге нам удалось обеспечить бригаду»,— сказал Борис Писториус в интервью испанской газете La Vanguardia.

Поставки танков Leopard разных модификаций ВСУ подтвердили Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. В Дании заявляли, что планируют за полгода передать Украине около 100 Leopard 1.

Что происходит на 429-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко