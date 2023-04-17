Нежданно-невъеханно

Главе Татарстана Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдавию. Он собирался посетить южный регион страны — Гагаузскую автономию — по приглашению одного из местных политиков, участвующих в выборах главы региона. Молдавские власти, комментируя инцидент, отметили: поддержка одного из кандидатов на местных выборах не является уважительной причиной для посещения страны. И попросили российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутримолдавские дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Глава Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Глава Татарстана Рустам Минниханов сам рассказал о том, что 17 апреля у него возникли проблемы с пересечением молдавской границы в аэропорту Кишинева. Он сообщил об этом, записав короткое видео из самолета, на котором прилетел в Молдавию. По словам господина Минниханова, он прибыл в республику по приглашению гагаузского политика Виктора Петрова и депутата молдавского парламента от Партии социалистов Александра Суходольского.

Господа Петров и Суходольский, отметил глава Татарстана, недавно побывали в Казани, где в том числе встретились с ним и «наметили программу совместной работы». «Но молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну»,— продолжил Рустам Минниханов.

Целью визита главы российского региона в Молдавию было посещение Гагаузской автономии на юге страны.

В столице Гагаузии Комрате он планировал принять участие в международном конгрессе «Дружба народов-2023». Одним из организаторов конгресса как раз и был господин Петров, претендующий сейчас на должность главы, или по-гагаузски — башкана. Выборы намечены на 30 апреля, и появление Рустама Минниханова на форуме, организованном одним из кандидатов, было бы явным жестом поддержки. Господин Минниханов, надо сказать, ее недвусмысленно выразил несмотря на то, что не смог добраться до Комрата.

«Татарский и гагаузский народы — братья,— сообщил Рустам Минниханов в своем видео.— В последние годы много контактов, имеем планы развития. Надеемся, что молодая команда — Петров, Суходольский — будет неким хорошим связующим звеном между Россией, Татарстаном и Гагаузией. До новых встреч в Татарстане: будем рады приветствовать в Казани!»

Погранполиция Молдавии, комментируя инцидент с главой Татарстана, сообщила в своем официальном Telegram-канале, что Рустам Минниханов не был объявлен нежелательным. «Не соответствуют действительности заявления недавно вернувшегося из нашей страны российского чиновника о том, что он объявлен персоной нон грата в Молдове»,— отметили пограничники.

Там уточнили, что за последние сутки 46 иностранцам было отказано во въезде в страну по причине того, что они не смогли обосновать цель своей поездки, запутались в заявлениях, а также представили противоречивую информацию о цели визита.

В погранполиции отдельно уточнили: «Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной (для посещения республики.— “Ъ”), и власти (Молдавии.— “Ъ”) просят российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны».

Гагаузия — регион Молдавии с ярко выраженными пророссийскими настроениями. Там традиционно сильна поддержка политических сил, выступающих за сближение с Россией. Нынешняя кампания по выборам нового руководителя Гагаузии уже превратилась в соревнование по «пророссийскости», которую различные кандидаты пытаются продемонстрировать всеми возможными способами. Виктор Петров — с помощью Рустама Минниханова, с которым гагаузский политик встречался в марте в Казани и обсуждал экономическое сотрудничество. Другого кандидата в башканы — Григория Узуна — поддерживает экс-президент Молдавии Игорь Додон, недавно заявивший во время посещения Гагаузии, что Кишиневу следует дружить с Москвой, поскольку Молдавия без России не выживет.

Больше других в привлечении на свою сторону российских политических и культурных деятелей преуспела 37-летняя Евгения Гуцул — единственная женщина-кандидат, решившая побороться за главную должность в автономии. Ее поддержала партия «Шор» беглого молдавского бизнесмена, супруга российской певицы Жасмин Илана Шора. С 2019 года господин Шор скрывается в Израиле от молдавского правосудия. На прошлой неделе политик был заочно приговорен на родине к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Среди инкриминируемых Илану Шору преступлений — участие в незаконной схеме вывода из молдавских банков в 2014 году $1 млрд.

С подачи Илана Шора, у которого много знакомств в российском шоу-бизнесе, за Евгению Гуцул агитируют Филипп Киркоров и Николай Басков.

Последний, призвав гагаузов голосовать 30 апреля за госпожу Гуцул, пообещал: «Я обязательно приеду в Гагаузию — уютный уголок Молдовы, который усилиями моих друзей Илана Шора и Евгении Гуцул станет настоящим краем мечты».

Кроме господ Киркорова и Баскова кандидата Гуцул поддержал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который выразил уверенность в том, что Евгения Гуцул — будущий башкан.

Вовлеченность российских политиков и деятелей культуры в гагаузские выборы явно не устраивает власти Молдавии, которые резко критикуют Москву в том числе за действия последней на территории Украины. «Конечно, я хочу, чтобы тот, кого выберут, работал для Молдовы и ее граждан, а не на другие страны, Российскую Федерацию»,— заявила на днях президент Молдавии Майя Санду, комментируя избирательную кампанию в Гагаузии (цитата по NewsMaker).

Владимир Соловьев