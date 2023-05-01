Ботов отстраняют от шенгена

Визовый центр Франции ввел предоплату. Теперь, чтобы записаться на подачу документов, заявителю нужно внести часть сервисного сбора — €35 из €80. Таким образом консульство намерено бороться с ботами, которые автоматически занимают все слоты в визовый центр. Станет ли процесс получения шенгена легче? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В последний год запись на подачу документов игроки рынка называют чуть ли не самым трудным этапом в процессе оформления шенгена. Поймать слот самостоятельно, то есть, как прежде — вручную — в одних консульствах сложно, в других и вовсе невозможно. Собеседница “Ъ FM” Кристина поделилась опытом записи на прием:

«Поймать окно было невозможно — все вылавливают боты. Я промучилась, наверное, недели три. Потом мы обратились в агентство. Именно во Францию запись была самой дорогой. Свободные даты — только на полтора месяца вперед. Пришлось регистрироваться в Испанию. Там тоже такая проблема, но немного проще. За запись мы заплатили 10 тыс. руб.».

Визовый центр Франции, впрочем, называют одним из самых сложных с точки зрения записи. Возможно, на высокий спрос влияет лояльность консулов — визы этой страны при определенных условиях нередко выходят многолетними. Но стоит учесть и технические особенности сайта, отмечает независимый визовый эксперт Марина Широкова:

«Во-первых, у них постоянная проблема с перегрузкой сайта. То есть когда они открывают запись на подачу, такое количество людей пытается записаться одновременно, что сайт создает электронную очередь, в которой нужно стоять где-то 8-10 минут для того, чтобы просто попасть в свой личный кабинет и записаться. Мера достаточно неплохая, в Объединенных Арабских Эмиратах, например, уже давно введена оплата сервисного сбора перед записью, и вполне нормально у них это работает».

Проще складывается обстановка на сайтах визовых центров, например, Италии и Греции. Но и результат в конверте с паспортом может быть менее радостным — эти страны не редко ставят разрешения строго под даты поездки. Цены на услуги ботов при этом порой доходят до нескольких десятков тысяч, рассказал специалист по вопросам юридического сопровождения получения виз типа C и D Анатолий Смирнов:

«Бот просто обновляет заявки до тех пор, пока она не будет зарегистрирована, и постоянно сканирует возможные записи. Если говорить о стоимости таких услуг — до 45 тыс. руб. за одного человека. Обычно стоимость варьируется от количества посредников, которые есть между владельцем бота и самим клиентом. На рынке ботов сейчас, кстати, конкуренция очень сильно выросла».

Спрос на поездки в Европу в 2023 году постепенно растет. По данным “Ъ”, за год он увеличился в среднем на 15%. В то же время в индустрии так и не восстановилось число сотрудников. В визовых центрах в пандемию сокращали персонал, а после начала военных действий на Украине из страны высылали европейских дипломатов. Этот фактор тоже влияет на ажиотаж вокруг записи на подачу документов, отмечает директор турфирмы «Пантеон» Анатолий Гаркушин:

«С записью в греческое консульство сейчас не проблем, это занимает четыре-пять дней. В испанском консульстве все очень плотно, все слоты закрыты. Сокращение числа дипломатических работников в консульстве, и, соответственно, количество виз, которые они могут сделать, ограничено. Число выдаваемых разрешительных документов даже строго лимитировано».

Впрочем, предпосылок к решению проблемы пока не видно. Например, в конце апреля Россия и Германия вновь провели зеркальную высылку дипломатов. В Берлин из Москвы уехало более 30 сотрудников. Это, к слову, треть всего представительства. Издание Sddeutsche Zeitung тогда назвало инцидент «разрывом последних звеньев в отношениях стран».

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