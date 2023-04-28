В шенгене обнаружились исключения

Россияне стали получать шенгенские визы, по которым нельзя въехать в некоторые страны. Причины, возможно, в пятилетних паспортах. Фотографии документов появились в Telegram-каналах: рядом с отметкой, обозначающей, что владелец визы может находиться в шенгенской зоне, в скобках указаны государства, куда въезжать нельзя, например, Дания и Италия. Во всех подобных случаях у заявителей был пятилетний загранпаспорт без биометрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Визовый эксперт Марина Широкова рассказала, что встречала документы, запрещающие въезд и в Норвегию. По ее словам, причин таких ограничений может быть несколько:

«Дело в том, что некоторые страны Шенгенского соглашения не признают пятилетние российские паспорта. Скорее всего, есть какая-то временная внутренняя директива на этот счет.

Вместе с тем я ни разу не видела, чтобы был запрет на въезд в Италию, потому что страна сама принимает в визовый центр в консульство на рассмотрение выданные на пять лет паспорта. Я все-таки склонна предположить, что, может быть, это какой-то единичный случай.

Кроме того, существует еще процедура проверки по внутренней базе шенгенской зоны. Чтобы заявитель получил визу, все страны соглашения должны поставить соответствующую галочку. Мне кажется, что в последнее время, может быть, в связи с загрузкой некоторых консульств, нехваткой персонала, не всегда удается это сделать вовремя. Соответственно, тогда остальным странам приходится печатать визы за минусом Дании или Норвегии. А если ждать, что каждое государство шенгенской зоны эту галочку проставит, то срок рассмотрения заявки может значительно увеличиться».

Отметки, запрещающие въезд в определенные страны, обычно ставятся из-за правонарушений заявителя в конкретном государстве в прошлом. Исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев отмечает, что сейчас порядка 20% виз приходят с такими исключениями:

«Я думаю, что это косвенно связано с пятилетним паспортом. Скорее всего, за этим стоят другие причины. Мы можем судить об этом на примере Дании: в августе 2022-го страна согласилась с тем, что было бы неплохо вообще запретить въезд в Европу россиянам и перестать выдавать им шенгенские визы. В сентябре того же года Копенгаген фактически прекратил выдачу датских виз гражданам РФ, но как по биометрическому, так и по обычному паспорту по-прежнему можно было въезжать в страну, как и в любую страну Шенгенского соглашения.

Единственное государство, которое требует наличие биометрического паспорта для получения визы, это Саудовская Аравия.

Так что шенген с ограничением на въезд в Данию по небиометрическим паспортам — это некая вредность.

Большинство виз выходят без такой отметки, я бы говорил, наверное, о соотношении 20% против 80%».

Между тем портал «Госуслуги» приостановил прием заявлений на биометрические десятилетние загранпаспорта в феврале 2023 года из-за дефицита микросхем для документов. В апреле представители завода «Микрон» заявили, что нашли замену иностранным материалам, что позволит снова запустить оформление паспортов нового образца. Однако пока, судя по системе «Госуслуги», получить можно только пятилетний загран без биометрии.

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Дарья Фоменко