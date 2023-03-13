Отдых на майские обновляет прайсы

Туры по России на майские праздники подорожали на 35-40% по сравнению с 2022 годом. Об этом в интервью “Ъ FM” заявил управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович. Средний чек на двоих стартует от 60 тыс.руб. Цены подняли также Турция и Объединенные Арабские Эмираты, которые входят в топ-три предпочтений россиян этой весной. Сколько стоит отдохнуть дома и за границей? Выясняла Аэлита Курмукова.

Между первыми и вторыми майскими четыре рабочих дня. Если взять их в счет отпуска, получится 11 дней полноценного отдыха. И большинство россиян в 2023 году планируют провести каникулы дома, не пересекая границ. Спрос на внутренний туризм на праздники вырос вдвое по сравнению с 2022 годом. Увеличилась и цена. Для сравнения: Объединенные Арабские Эмираты подорожали на 13%, Турция — на 24%, а Россия — почти на 40%.

Об этом “Ъ FM” рассказал управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович:

«Средний чек на внутренний туризм составляет порядка 60 тыс. руб. Он подорожал больше всего. В 2023 году ожидается высокий спрос, а число мест в отелях и возможности авиаперевозчиков ограничены. Стоимость содержания гостиниц тоже возросла. При этом большинство продаж приходится на Краснодарский край — Сочи либо Красная Поляна. Трансфер — автобусы и железная дорога. Если говорить про остальные направления, то практически не подорожала только Абхазия — лишь на 6%. Стоимость отдыха на майские праздники там составляет порядка 58 тыс. руб. на двоих».

Вместе с Краснодарским краем в топе запросов и дальние направления: Алтай, Байкал, Сахалин . Если брать индивидуальные туры или группы не больше 16 человек, то девять дней на Камчатке обойдутся в 500 тыс. руб. на одного. Но есть и бюджетные варианты, говорит коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах:

«Есть семидневный тур на Камчатку на майские, который обойдется от 260 тыс. руб. за двоих. Четырехдневная поездка на Байкал — от 48 тыс. руб. за два человека без перелета. Поездка на Алтай в период цветения маральника будет стоить от 72 тыс. руб.».

На эти майские россияне активно бронируют Дагестан и другие республики Северного Кавказа. Пятидневный тур с насыщенной программой и дегустацией стоит от 100 тыс. руб. на двоих. А вот привычная Турция больше не является бюджетной. Средний чек в первую неделю мая — от 170 тыс. руб. на двоих, ОАЭ — от 230 тыс. руб.

Тем, кто хочет в Европу, туристические визы можно получить без особых проблем только в четырех консульствах — Испании, Италии, Франции и Греции, отмечает управляющий партнер компании «Визаход» Марина Широкова:

«Греция — самая строгая — ставит визы на срок поездки при предоставлении выписанного билета в оба конца. Испания выдает визы на 90 дней пребывания сроком действия три месяца. Италия — с шести месяцев до года. Лидирует по длительности виз Франция. Консульство ставит российским заявителям, начиная от месяца и до двух лет».

Но во французское консульство сложнее всего попасть, срок ожидания на подачу документов — от месяца до двух, добавляет госпожа Широкова. А тем, у кого нет шенгена, но есть возможности, можно выбрать морской круиз на Галапагосы, резюмирует гендиректор компании Special Travel Club Алексей Миронов:

«Галапагосские острова очаровательны. Добраться туда можно из Эквадора. Все местные операторы прекрасно продолжают работать с россиянами. Перелет организовывается через ОАЭ или Стамбул. Далее — яхтой на 16 человек. Стоимость перелета составит около $2,5 тыс. на человека в экономе туда-обратно. Цена самого круиза — в районе $3,5 тыс. по системе all inclusive».

Если российские курорты, по разным оценкам, повысили цены от 15% до 40% на эти майские, то тот же Эквадор, к примеру, всего на 2%. Правда, перелеты туда стали длиннее и дороже вдвое.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".