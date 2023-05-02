Между правдой и справедливостью обнаружился зазор

Уход одного из самых заслуженных эсеров Олега Шеина с поста руководителя астраханского отделения «Справедливой России — За правду» (СРЗП) может оказаться не последним кадровым решением, вызванным расхождениями с партийным курсом, рассказали “Ъ” источники в партии. Эксперты считают логичным исход людей с умеренно левыми взглядами из руководящих органов СРЗП, взявшей «вектор ура-патриотизма», но констатируют, что на позициях партии на федеральном уровне этот процесс пока не сказывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, партия Сергея Миронова (слева) в последнее время становится все больше похожей на партию Захара Прилепина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По мнению экспертов, партия Сергея Миронова (слева) в последнее время становится все больше похожей на партию Захара Прилепина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, о своей отставке с поста главы астраханского отделения СРЗП один из главных идеологов партии «Справедливая Россия» (на ее базе в начале 2021 года была создана объединенная СРЗП) Олег Шеин заявил вечером 27 апреля. Он отметил, что к такому решению его подтолкнули «события, последствия которых будут влиять на жизнь даже не годами, а десятилетиями», и посетовал, что в текущей политической обстановке невозможно декларировать собственные идеалы и ценности. Политик также подчеркнул, что после серии встреч с лидером СРЗП Сергеем Мироновым они нашли «полное взаимопонимание». На вопрос “Ъ”, послужила ли поводом к его уходу с руководящего поста позиция СРЗП по специальной военной операции (СВО) на Украине, господин Шеин ответил: «Если бы у меня были концептуальные расхождения, я бы из партии вышел».

Источник “Ъ” в партии рассказал, что еще в начале СВО Сергей Миронов и сопредседатель партии Захар Прилепин пришли к общему решению, что «непатриотам», которые критикуют спецоперацию, «в партии делать нечего», при этом второй был за «более радикальную чистку», а первый — за спокойные и планомерные кадровые решения. В результате из партии исключили «несколько депутатов городского уровня».

Напомним, также в середине февраля Мособлизбирком лишил статуса члена комиссии с правом решающего голоса от СРЗП Ольгу Балабанову по инициативе самой партии. Официальной причиной отзыва эсеры назвали «нанесение вреда политическим интересам партии». Позже партийцы пояснили “Ъ”, что госпожа Балабанова не поддержала СВО.

В начале апреля о выходе из СРЗП объявили все пять депутатов партийной фракции в законодательном собрании Санкт-Петербурга, а их лидер Мария Шишкина ушла с поста вице-спикера. Она объяснила это тем, что повестка СРЗП изменилась в сторону, не соответствующую представлению питерских эсеров о справедливости. Ранее госпожа Шишкина говорила, что не может поддержать сближение Сергея Миронова с ЧВК «Вагнер». По словам источника “Ъ”, у партийного руководства было намерение спокойно договориться с Марией Шишкиной о ее уходе с руководящего поста, но сделать это не получилось.

Другой источник “Ъ” в СРЗП сообщил, что о каких-то конкретных установках по выдавливанию несогласных ему не известно, но при этом сложно отрицать наличие внутреннего кулуарного протеста против курса партийного руководства. «С началом спецоперации у части людей что-то поехало в голове, этого тоже нельзя отрицать. Несогласные с новой политикой партии уходят сами или же пока молчат и ждут подходящего момента, чтобы уйти»,— говорит собеседник “Ъ”. По его словам, многие люди в СЗРП считают, что партия давно отошла от своего первоначального социал-демократического курса.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков подчеркнул, что позиция партии по СВО однозначная. «Мы не просто ее поддерживаем, мы считаем себя предтечей СВО. Мы всегда говорили, что эта операция должна начаться, мы должны признать Донбасс и оказать поддержку нашим соотечественникам на Украине,— напомнил “Ъ” господин Новичков.— Мы единственная фракция в Госдуме, которая сразу после 24 февраля прошлого года единогласно приняла решение о поддержке СВО. И решили, что будем активными проводниками идеи СВО и освобождения Украины от нацистского режима до победного конца. Поэтому мне, как депутату Госдумы и активисту партии, глубоко непонятно, какая может быть неоднозначная позиция. То, что ряд коллег сейчас уходит с руководящих постов — это сигнал всем остальным сомневающимся, что не надо сомневаться. Для нас это вопрос однозначного выбора на всю оставшуюся жизнь. Если кто-то считает, что все не совсем однозначно, может быть, ему надо подумать про другую партию». Господин Новичков оговорился, что не является сторонником репрессивных мер и каждый «делает свой выбор сам», как сделал его Олег Шеин. «Если он считает, что есть вопросы к нашей позиции — он принял решение, и мы относимся к этому решению с уважением. Но это сигнал всем остальным, кто сомневается: принимайте решение»,— сказал депутат.

В то же время другой депутат Госдумы, лидер московского отделения СРЗП Дмитрий Гусев утверждает, что появление слухов о «зачистках» — это атака на партию перед проведением съезда, намеченного на 20 мая. «На съезде будет представлена новая программа партии, изменения в уставе, а также, я уверен, Сергей Миронов будет переизбран лидером партии и снова поведет ее за собой. Я уверен, что и через два с половиной года, на следующем съезде партии Миронов будет избран лидером и поведет партию на выборах в Госдуму-2026»,— сказал “Ъ” господин Гусев. По его словам, в СРЗП, как и в других партиях, есть люди с разными взглядами. «Но есть то, что нас объединяет: мы все защищаем наших простых людей»,— заверил депутат. Что же касается ситуации с Олегом Шеиным, то, по словам Дмитрия Гусева, «это нормально, когда обновляется управление».

Политолог Алексей Макаркин полагает, что чистки в партии будут и это может иметь значение для ее будущего в конкретных регионах, где известны и влиятельны те или иные политики из СРЗП. «Что касается судьбы партии в целом, то на сегодняшний момент по рейтингам она находится в проходной зоне. Либеральные избиратели ушли от нее еще раньше, а кто-то, наоборот, пришел вместе с Захаром Прилепиным, ведь эволюция партии началась еще задолго до СВО»,— отмечает эксперт. По мнению господина Макаркина, устойчивость рейтингов СРЗП также обеспечивает отсутствие большого количества партийных брендов в России.

Политконсультант Евгений Минченко считает, что сейчас происходит исход людей с умеренно левыми социал-демократическими взглядами из СРЗП, которая «взяла вектор ура-патриотизма». «Если в партии практически не осталось социал-демократии, то логично, что уходят люди, которые придерживаются именно таких убеждений. Я не думаю, что ту же Марину Шишкину или Олега Шеина кто-то зачищал, насколько я знаю, это были их личные решения»,— отмечает эксперт. По его мнению, после слияния «Справедливой России» и партии Захара Прилепина «За правду» выбор курса объединенной организации был всего лишь вопросом времени, потому что невозможно все время «сидеть на двух стульях, которые достаточно далеко друг от друга». «На таком идеологическом шпагате долго не провисеть, все-таки Сергей Миронов — это не Жан-Клод Ван Дамм. Поэтому он вынужден был сделать выбор, и получилось так, что идеологически партия "За правду" съела партию "Справедливая Россия"»,— резюмирует господин Минченко.

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова