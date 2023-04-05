В петербургском парламенте не осталось справедливости

В среду Законодательное собрание Санкт-Петербурга в одночасье фактически лишилось фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Все ее представители заявили о разрыве связи с партией, а их лидер Марина Шишкина также покинула пост зампреда городского парламента, пояснив, что повестка СРЗП изменилась в сторону, «не соответствующую нашему пониманию идей справедливости». Ранее госпожа Шишкина заявляла, что не может поддержать сближение председателя СРЗП Сергея Миронова с ЧВК «Вагнер». Для руководства питерских эсеров такое решение стало неожиданностью, а господин Миронов предложил отрекшимся от его партии сдать депутатские мандаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Законодательное собрание Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и бывший заместитель председателя заксобрания Марина Шишкина

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Заместитель председателя Законодательное собрание Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и бывший заместитель председателя заксобрания Марина Шишкина

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Об уходе с поста вице-спикера заксобрания Марина Шишкина объявила с его трибуны 5 апреля. Председатель парламента Александр Бельский («Единая Россия») принял ее отставку. «Я собираюсь заняться новым политическим проектом, близким мне по духу и по совести, и должна чувствовать себя свободно и уверенно на этом поприще»,— заявила депутат.

Чуть позже на брифинге госпожа Шишкина рассказала, что все депутаты ее фракции выходят из СРЗП. На выборах в 2021 году партия получила в заксобрании пять мест: два — по списку и три — по одномандатным округам. Четверо депутатов состояли в партии, а еще один — бывший «яблочник» Михаил Амосов — только во фракции. Теперь все пятеро будут беспартийными.

«Решение родилось не сегодня. Мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным,— сказала Марина Шишкина.— Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию — социалистическую, социал-демократическую, на щите которой основной была идея социальной справедливости и большие проблемы маленьких людей. А еще мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рожденную в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге. К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашему пониманию идей справедливости». Бывшие эсеры чувствуют в себе «необходимость выбрать другой политический путь», продолжила лидер фракции, а лично для нее в партийной риторике и повестке перестало «хватать человечности». «Я спускаюсь в партер и иду к своей любимой партии "избиратели Петербурга"»,— завершила госпожа Шишкина.

По словам Александра Бельского, теперь в парламенте сложилась «непростая ситуация»: фракция СРЗП есть, а депутаты, которые ее представляют, в этой партии не состоят.

«Посмотрим, как это будет работать. Парламентарии, покинувшие партию,— это законно выбранные депутаты. Они продолжат работу, и мы будем прислушиваться к их мнению»,— заверил спикер. Михаил Амосов сразу предложил коллегам войти в его «Движение демократического обновления», которое он создал после выхода из «Яблока» в 2018 году.

Председатель петербургского отделения СРЗП Надежда Тихонова сообщила “Ъ”, что пока не видела никаких официальных заявлений от депутатов: «Вчера еще ничего не предвещало такой новости. Я сама все узнала из СМИ. Они останутся депутатами от фракции СРЗП. Что будет дальше, время покажет. Мы вместе с коллегами из партийного бюро примем решение о взаимодействии с фракцией. Будет встреча, и тогда обсудим, как нам дальше двигаться». Между тем лидер СРЗП Сергей Миронов уже предложил «мятежным» депутатам сдать мандаты. «Сложение полномочий вице-спикера заксобрания выглядит благородно. Но правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии»,— сказал господин Миронов журналистам.

По мнению политолога, старшего преподавателя кафедры политической психологии СПбГУ Александра Конфисахора, решение депутатов о выходе из партии было ожидаемо.

«Марина Анатольевна (Шишкина.— “Ъ”) не поддержала Сергея Миронова, который сблизился с Евгением Пригожиным и получил от него подарок (кувалду ЧВК "Вагнер".— “Ъ”). А после в СМИ заявил, что те, кто не согласен с его решениями, не могут занимать руководящие посты в региональных отделениях. Когда человек не согласен с позицией партии, он не может оставаться с ней. Марина Анатольевна — честная женщина, настоящий боец. Она делает то, что соответствует ее убеждениям. Это тот редкий случай, когда люди не пошли против совести. Можно сказать, что есть еще женщины в русских парламентариях»,— заключил эксперт.

Напомним, в начале февраля Марина Шишкина объявила об уходе с поста руководителя региональной ячейки СРЗП. Тогда она пояснила “Ъ”, что отработала два срока и это решение — плановое. В новый состав бюро госпожа Шишкина тоже не вошла. В середине марта члены местного отделения избрали новым лидером Надежду Тихонову — бывшего депутата заксобрания и племянницу Сергея Миронова.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург