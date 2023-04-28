Показал непредсказуемость

Один из основателей и идеологов «Справедливой России» (нынешняя «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП)) Олег Шеин покинул пост руководителя регионального отделения партии. Свое решение он объяснил среди прочего отсутствием возможности декларировать собственные идеалы и ценности в текущей политической обстановке. Также Олег Шеин пояснил «Ъ», что пока останется депутатом думы Астраханской области и рядовым членом партии. Дальнейшее политическое будущее справедливоросса, по его собственным словам, будет зависеть от того, по какому пути пойдет развитие российской политической системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава астраханского отделения «Справедливой России — За правду» Олег Шеин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Экс-глава астраханского отделения «Справедливой России — За правду» Олег Шеин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О своем решении Олег Шеин сообщил в Telegram-канале вечером 27 апреля. Политик заявил, что поставил вопрос о «своей пересменке» перед лидером СРЗП Сергеем Мироновым еще в прошлом году. По его словам, на это его натолкнули «события, последствия которых будут влиять на жизнь даже не годами, а десятилетиями». Господин Шеин прямо не пояснил, что именно он имеет в виду.

«Я человек с советскими взглядами, и ценность мира, недопустимость дороги военных конфликтов, важность интернационализма и международной солидарности работающего класса, необходимость политических свобод для эффективной защиты социальных прав в моем понимании вообще не подлежит обсуждению… Вместе с тем само упоминание этих основополагающих ценностей является непростым и требующим учета для политических руководителей внешних обстоятельств, ограничивающим выражение принципиальной позиции и, соответственно, фактического отказа от такой позиции»,— объяснил свое решение справедливоросс.

Олег Шеин также подчеркнул, что четыре года назад на президентских выборах предлагал справедливороссам выставить самостоятельного кандидата (тогда партия поддержала Владимира Путина).

Господин Шеин остается сторонником идеи установления в России парламентской республики. Его позиция в этом вопросе отличается от партийной, и реализовывать ее в качестве местного руководителя Олегу Шеину «представляется невозможным».

Политик заверил, что сохраняет «полное взаимопонимание» с господином Мироновым. В дальнейшем он намерен сосредоточиться на работе с избирателями, профсоюзной и научной деятельности.

В беседе с «Ъ» господин Шеин разъяснил, что останется членом СРЗП и астраханским депутатом. На вопрос о том, послужила ли поводом к его уходу с руководящего поста позиция СРЗП по внешнеполитическим вопросам и, в частности, специальной военной операции России на Украине, политик отвечать не стал. «Если бы у меня были концептуальные расхождения, я бы из партии вышел»,— отметил он.

Окончательного решения о продолжении политической карьеры на региональном или федеральном уровне (депутатом Госдумы Олег Шеин становился четырежды) по истечении срока депутатских полномочий господин Шеин пока не принял.

«Мы с вами вообще должны посмотреть, что у нас останется от избирательного процесса. Здесь возможна развилка. Либо мы будем видеть абсолютную управляемость избирательного процесса, или мы увидим все-таки возврат к относительно конкурентным выборам. Потому ответ на этот вопрос будет определять — думаю, не только у меня, но и у большого количества других людей, отдавших свою жизнь общественным задачам,— отношение к тем выборам, которые предстоят»,— заявил политик.

Реализация сценария тотальной управляемости избирательного процесса, по словам господина Шеина, вероятнее всего, вынудит его отказаться от публичной политики: «Я думаю, что я не про полную предсказуемость».

Переговоров с другими партиями Олег Шеин, по его словам, «не вел, не ведет и вести не намерен».

Олег Шеин начал свою политическую карьеру в начале 1990-х годов, участвуя в работе различных организаций левого толка. Не раз становился депутатом Астраханского регионального парламента. В 2005 году Олег Шеин стал одним из идеологов объединения левых политических сил и движений («Родина», «Жизнь», Российская партия пенсионеров) в партию «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» (с 2009-го — «Справедливая Россия», с 2021-го — «Справедливая Россия — За правду»). В новой партии он вошел в состав президиума центрального совета. В 2007 году избрался в V созыв Госдумы по партийному списку и занял пост зампреда соответствующей фракции.

В 2011 году господин Шеин возглавил предвыборный список партии по Астраханской области, но по итогам голосования в парламент не попал, зато избрался в Заксобрание Астраханской области, попутно заняв должность руководителя региональной ячейки «Справедливой России». В 2016 году получил мандат депутата Госдумы Николая Левичева, перешедшего на работу в Центральную избирательную комиссию. В 2021 году Олег Шеин не смог избраться в федеральный парламент и снова стал региональным депутатом.

Широкую известность приобрела публичная голодовка Олега Шеина в 2012 году против результатов выборов мэра Астрахани. На них он занял второе место, проиграв действующему заместителю главы города Михаилу Столярову, который избирался от «Единой России». Голодовка Олега Шеина продлилась с 16 марта по 24 апреля. Участников публично поддержали лидер эсеров Сергей Миронов, их фракция в Госдуме, а также видные представители несистемной оппозиции. Тем не менее итоги выборов пересмотрены не были. Господин Столяров вступил в должность, однако спустя год был арестован и приговорен к крупному сроку за взятку.

Позднее Олег Шеин дважды претендовал на кресло губернатора Астраханской области. В сентябре 2014 года он баллотировался от партии и занял второе место, проиграв действующему главе региона единороссу Александру Жилкину, в 2019 году попытался поучаствовать в кампании как самовыдвиженец, но не прошел муниципальный фильтр.

В кресле руководителя астраханского отделения СРЗП Олега Шеина сменит другой региональный депутат — Мария Лиджиева.

Следующие выборы в думу Астраханской области пройдут в 2026 году.

«У Олега Шеина закончился срок полномочий. На должность рекомендована наш соратник и коллега Шеина депутат Мария Лиджиева. Он остается в наших рядах. Никуда не уходит. Занимается депутатской работой. Является главой фракции в областной думе»,— объяснили «Ъ» уход Олега Шеина с поста главы регионального отделения в федеральной пресс-службе СРЗП. При этом источник «Ъ» в партии связывает уход Олега Шеина с проводимой в ней «спокойной зачисткой» тех политиков, кто позволял себе высказывания против специальной военной операции.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова