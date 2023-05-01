В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач

В Гатчинском районе Ленинградской области была подорвана опора линии электропередач, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, на второй опоре было обнаружено взрывное устройство, его разминировали. Электроснабжение не нарушено, никто не пострадал.

По данным господина Дрозденко, подрыв был осуществлен сегодня, 1 мая, в 00:01 на территории Сусанинского поселения. «Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры»,— написал он в Telegram.

Позднее губернатор уточнил, что взрывотехники сняли и разминировали второй заряд с взрывателем. Он добавил, что проводится обследование других опор поврежденной линии.

Telegram-канал 112 пишет, что в час ночи отключился свет у всех жителей, получавших электричество от Ленинградской АЭС. Длинна ее линии превышает 123 км.

Лаура Кеффер