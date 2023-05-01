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Коммерсантъ FM
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На Ленинградской АЭС заявили, что подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти не повлиял на ее работу

Подрыв опоры линии электропередачи (ЛЭП) в Ленинградской области не повлиял на работу Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Об этом сообщила «РИА Новости» представитель станции. ЧП произошло сегодня, 1 мая, ночью.

По словам представительницы ЛАЭС, около полуночи на станции было зафиксировано переключение на резервную линию электропередачи, мощность не снижалась. «Изменений в режиме работы энергоблоков нет, все штатно»,— заверила собеседница агентства.

Опору линии электропередачи подорвали в Гатчинском районе Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что на второй опоре было обнаружено взрывное устройство, его разминировали. Электроснабжение не нарушено, никто не пострадал.

Лаура Кеффер

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