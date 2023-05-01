После подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти возбудили дело о диверсии

По факту подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) в Ленинградской области ФСБ возбудила дело по ст. 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Александр Дрозденко.

«На месте происшествия следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия. Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников»,— написал он.

Инцидент произошел сегодня, 1 мая, ночью, в Гатчинском районе Ленинградской области. По словам губернатора, на второй опоре было обнаружено взрывное устройство, его разминировали. Электроснабжение не нарушено, никто не пострадал. На Ленинградской АЭС заявили, что ЧП не повлияло на ее работу.

Лаура Кеффер