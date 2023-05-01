Ян Непомнящий сохранил второе место в рейтинге Международной шахматной федерации

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил свою позицию в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). На его счету 2 794 очка, он находится на втором месте. Накануне, 30 апреля, Ян Непомнящий проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Непомнящий

Фото: Anna Shtourman / FIDE Ян Непомнящий

Фото: Anna Shtourman / FIDE

Лидером мирового рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен, у которого 2 853 очка. Третье место занимает новый чемпион мира Дин Лижэнь. У него 2 789 очков.

29 апреля Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, поэтому противостояние продолжилось в тай-брейке. 30 апреля Дин Лижэнь одержал победу в четвертой партии тай-брейка и стал 17-м чемпионом мира. Тай-брейк завершился на 68-м ходу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шахматный мир получил китайского короля».

Милена Костерева