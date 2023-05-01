Ян Непомнящий сохранил второе место в рейтинге Международной шахматной федерации

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил свою позицию в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). На его счету 2 794 очка, он находится на втором месте. Накануне, 30 апреля, Ян Непомнящий проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню.
Ян Непомнящий
Фото: Anna Shtourman / FIDE
Лидером мирового рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен, у которого 2 853 очка. Третье место занимает новый чемпион мира Дин Лижэнь. У него 2 789 очков.
29 апреля Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, поэтому противостояние продолжилось в тай-брейке. 30 апреля Дин Лижэнь одержал победу в четвертой партии тай-брейка и стал 17-м чемпионом мира. Тай-брейк завершился на 68-м ходу.
Подробнее — в материале «Ъ» «Шахматный мир получил китайского короля».