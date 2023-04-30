Дин Лижэнь стал чемпионом мира по шахматам после победы над Яном Непомнящим

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь одержал победу в четвертой партии тай-брейка матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим и стал 17-м чемпионом мира. Встреча прошла в Астане.

Непомнящий играл белыми фигурами. По итогам 14 партий с классическим контролем времени соперники не смогли выявить победителя (7:7), поэтому противостояние продолжилось в тай-брейке. Первые три партии завершились вничью, а на четвертой Лижэнь одержал победу на 68-м ходу, выиграв тай-брейк со счетом 2,5:1,5.

Дин Лижэню 30 лет. Он выиграл Grand Chess Tour 2019 года и три раза побеждал в чемпионате Китая (2009, 2011, 2012), стал первым чемпионом мира по шахматам из Китая.

32-летний Ян Непомнящий дважды выигрывал титул чемпиона России (2010, 2020) и два раза побеждал на командном чемпионате мира (2013, 2019). В 2010 году стал чемпионом Европы. В 2021 году в борьбе за звание чемпиона мира Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5.

Эрдни Кагалтынов