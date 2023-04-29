Гроссмейстеры доигрались до тай-брейка

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий был очень близок к тому, чтобы в субботу выиграть главный шахматный титул в заключительной, 14-й партии с классическим контролем времени проходящего в Астане чемпионского матча, но не додавил черными китайца Дин Лижэня. Теперь исход поединка, основная часть которого завершилась ничьей со счетом 7:7, будет решен в воскресном тай-брейке — в партиях в быстрые шахматы, а может быть, и блиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гроссмейстер Ян Непомнящий

Фото: Vladislav Vodnev, Reuters Гроссмейстер Ян Непомнящий

Фото: Vladislav Vodnev, Reuters

Заключительная классическая партия астанинского матча, которая, учитывая ее цену, градус риска, вполне могла оказаться спокойной, не выпала из общего тренда на безумие. Понятно, что Дин Лижэнь, имея белый цвет, находился в таком положении, когда, видимо, стоит все-таки поискать победу. Но не такими же резкими ходами, как перевод коня на g5, в атаку на черного короля, уже на 12-м ходу! Позиция черных ведь выглядела прочной. Увидев перевод, комментировавший партию знаменитый американский гроссмейстер Фабиано Каруана не сдерживал эмоций: «Да он хочет стать чемпионом мира, поставив мат!»

Но никаким матом от Дин Лижэня, конечно, и не пахло: его демарш Ян Непомнящий встретил слишком хладнокровно и принимать обостряющую расклад жертву не стал.

Вскоре на доске установилось железобетонное, казалось, равенство, а 34-й ход китайца королем на e2 вообще тянул на катастрофическую ошибку — нужно было ставить его на соседнюю клетку, на d2. Видимо, полагая, что размены неизбежны, Дин Лижэнь проворонил классный ответ от Яна Непомнящего — бросок ладьи на c3. Преимущество перешло к россиянину, а китайцу пришлось обороняться, да еще в условиях дефицита времени.

Для него это было настоящее хождение по тоненькому канату, натянутому над пропастью. Одно неверное движение — и все пропало. Но как-то Дин Лижэню все время удавалось находить правильные решения. В конце концов партия вырулила к первому в матче «учебному» ладейному эндшпилю с лишней пешкой у Непомнящего. А ладейники, даже если у тебя превосходство по материалу, выиграть крайне трудно. В общем, Дин Лижэнь кое-как отбился.

Теперь судьбу матча решит воскресный тай-брейк. В его рамках противники сначала играют четыре партии в быстрые шахматы (контроль — 25 минут с добавлением десяти секунд за каждый ход), а при ничьей — мини-матч в блиц (контроль — пять минут с добавлением трех секунд за ход). Если равенство сохранится и после двух таких матчей, будут сыграны мини-поединки с еще более жестким контролем — три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.

Фаворита тай-брейка определить трудно.

Формально рейтинг в рапиде выше у Дин Лижэня (он второй в классификации Международной шахматной федерации, в то время как его оппонент — седьмой), в блице — у Яна Непомнящего. Но на самом деле и в быстрых шахматах россиянин бывает очень неплох. Например, в конце 2021 года, сразу после своего предыдущего чемпионского матча, в котором он уступил норвежцу Магнусу Карлсену, прошлым летом добровольно расставшемуся с титулом, Непомнящий чуть не добыл звание чемпиона мира в этом жанре. Золото мирового первенства он отдал узбекскому вундеркинду Нодирбеку Абдусатторову лишь на тай-брейке.

Алексей Доспехов