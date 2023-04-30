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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор заявил о срабатывании системы ПВО над регионом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны. По предварительной информации, пострадавших нет, оперативные службы уточняют последствия на земле, написал господин Гладков в Telegram.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник утверждает, что ПВО сбила над областью беспилотник вооруженных сил Украины.

29 апреля губернатор сообщил об обстреле села Новая Таволжанка, в результате которого никто не пострадал. 11 частных домовладений получили повреждения, также без света остались жители 5 сел.

28 апреля господин Гладков рассказал, что Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел беспилотников, который обошелся без пострадавших. Кроме того, в этот день губернатор подтвердил гибель двух мирных жителей, которые подорвались на мине.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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