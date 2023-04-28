Вячеслав Гладков подтвердил гибель мирных жителей от подрыва на мине в белгородском селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что два выехавших в Журавлевку мирных жителя погибли, подорвавшись на мине.

Погибшие отправились в село на рыбалку 26 апреля, рассказал господин Гладков. При этом их «не остановило то, что в населенном пункте уже больше года действует режим ЧС (введен 23 марта 2022 года), их не остановили таблички с указанием минной опасности, их в принципе не останавливали взрывы, потому что данное село почти ежедневно подвергается обстрелам»: «Они просто поехали на рыбалку».

Родственники рыбаков заволновались спустя сутки, так как телефоны уехавших не отвечали. Сегодня, 28 апреля, члены добровольной народной дружины нашли тела двух мужчин возле автомобиля. «К сожалению, они подорвались на мине и скончались на месте»,— написал Вячеслав Гладков.

Кроме того, губернатор опроверг сообщения Telegram-каналов о четверых подорвавшихся на мине: «Это ложная информация. Мужчина и женщина, которых все искали вместе с двумя погибшими, оказались дома».

С учетом этого случая с начала специальной военной операции России на Украине в Белгородской области погибли уже 32 мирных жителя. Большинство из них — от обстрелов.

О том, как регион живет и работает в условиях спецоперации, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Смогли выстоять"».

Александр Прытков, Воронеж