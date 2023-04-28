Гладков: белгородские села попали под массовый обстрел украинских беспилотников

Под массированный обстрел беспилотников попал Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших и значительных разрушений нет, однако повреждена линия электропередачи. Кроме того, в селе Муром на частный жилой дом с парашюта упал снаряд. «Никто не пострадал. Место оцеплено, работает следственная группа»,— написал Вячеслав Гладков.

Все попавшие под обстрел населенные пункты он не перечислил. В течение дня Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщала об обстрелах поселка Красное, сел Вознесеновка и Новая Таволжанка Шебекинского горокруга.

Белгородский губернатор также подтвердил сообщения РСЧС об обстреле поселка Красное. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, но есть повреждения в двух частных домовладениях: «Выбиты окна, посечены фасады и заборы». Подомовой обход продолжается, добавил губернатор.

Александр Прытков, Воронеж