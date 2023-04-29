Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ Новой Таволжанки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском районе вооруженными силами Украины (ВСУ). Пострадавших, по предварительным данным, нет, заявил господин Гладков. Повреждения получили 11 частных домовладений, также без света остались жители пяти сел, включая Новую Таволжанку.

В одном из домовладений разрушения сильные, десять домов получили различные повреждения фасадов, заборов и окон, сообщает губернатор. Также повреждены линии электропередачи, из-за чего без света остаются жители сел Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка.

Региональные власти не первый раз сообщают об обстреле Новой Таволжанки, в этом месяце под обстрелы село попадало 4, 5, 15, 16 и 22 апреля.

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Мария Федотова